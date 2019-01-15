قالت مصادر دبلوماسية في أنقرة لـTRT عربي إن المباحثات بين رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دانفورد ورئيس الأركان في الجيش التركي يشار غولار ستتناول المهل الزمنية للانسحاب الأميركي من سوريا، فضلاً عن ترتيبات المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها في شمال سوريا.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن الجانب الأميركي كان قدم وعوداً للجانب التركي بمعالجة موضوع الأسلحة التي زودت بها الولايات المتحدة الأميركية تنظيم YPG الإرهابي. ولفتت إلى أن أنقرة كانت طالبت الجانب الأميركي بسحب هذه الأسلحة، وبتقديم كشوفات بأنواع وعدد هذه الأسلحة المتطورة، إلا أن واشنطن لم تبت في هذا الأمر بعد.

وفيما يتعلق بصفقة صواريخ الباتريوت، قالت المصادر الدبلوماسية في أنقرة إنه رغم إقرار الكونغرس للصفقة البالغة قيمتها ثلاثة مليارات ونصف مليار دولار فإن الجانب الأميركي لا يزال يماطل، ويتمنى تعليق صفقة صواريخ S-400 مع روسيا، مشيرة إلى أن أنقرة ماضية مع ذلك في تنفيذ الصفقة مع روسيا.