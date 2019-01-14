قال فايز السّراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، في حوار خاص مع قناة TRT عربي إن "هناك أطرافاً ليبية حريصة على استمرار الأزمة الحالية".

وطالب السراج أعضاء المجلس الرئاسي بالتحلي بالحكمة والعقلانية في تقييم المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، واتهم بعض أعضائه "بنقل الصراعات إلى داخل المجلس بدلاً من تفكيكها".

وقال "خلال مسيرة الوفاق، كان هناك الكثير من التعنت من قبل بعض الأطراف السياسية لأسباب مختلفة، منها سياسية وأيديولوجية، بالنسبة لنا مددنا أيدينا للجميع وكان خطابنا واضحاً، وهدفنا كان جمع الليبيين على كلمة سواء ومشروع وطني واحد، ومنع التدخلات السلبية الخارجية وتوحيد المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية".

واستبعد السّراج أن يتحوّل الصراع الحالي في ليبيا إلى صراع مُسلح، مؤكداً ألا انتخابات "قبيل وضع إطار دستوري مبني على أسس صحيحة".

ويُبث الحوار الخاص مع السراج على شاشة قناة TRT عربي، الأربعاء القادم، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت إسطنبول.