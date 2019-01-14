سياسة
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السّراج لـTRT عربي: لا انتخابات في ليبيا قبل وضع إطار دستوري على أسس صحيحة
اتهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا بعض أعضاء المجلس الرئاسي بنقل الصراعات إلى داخل المجلس بدلاً من تفكيكها، وقال إنه يهدف إلى جمع الليبيين على كلمة سواء وتوحيد المؤسسات ومنع التدخلات السلبية الخارجية.
السّراج لـTRT عربي: لا انتخابات في ليبيا قبل وضع إطار دستوري على أسس صحيحة
فايز السّراج - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا     / TRT Arabi
14 يناير 2019

قال فايز السّراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، في حوار خاص مع قناة TRT عربي إن "هناك أطرافاً ليبية حريصة على استمرار الأزمة الحالية".

وطالب السراج أعضاء المجلس الرئاسي بالتحلي بالحكمة والعقلانية في تقييم المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، واتهم بعض أعضائه "بنقل الصراعات إلى داخل المجلس بدلاً من تفكيكها".

وقال "خلال مسيرة الوفاق، كان هناك الكثير من التعنت من قبل بعض الأطراف السياسية لأسباب مختلفة، منها سياسية وأيديولوجية، بالنسبة لنا مددنا أيدينا للجميع وكان خطابنا واضحاً، وهدفنا كان جمع الليبيين على كلمة سواء ومشروع وطني واحد، ومنع التدخلات السلبية الخارجية وتوحيد المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية".

واستبعد السّراج أن يتحوّل الصراع الحالي في ليبيا إلى صراع مُسلح، مؤكداً ألا انتخابات "قبيل وضع إطار دستوري مبني على أسس صحيحة".

ويُبث الحوار الخاص مع السراج على شاشة قناة TRT عربي، الأربعاء القادم، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت إسطنبول.

مصدر:TRT عربي
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