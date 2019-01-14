سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 14 يناير/كانون الثاني 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 14 يناير/كانون الثاني 2019
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني / Reuters
14 يناير 2019

أهم الأحداث:

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج يقول لـTRT عربي إن هناك أطرافاً ليبية حريصة على استمرار الأزمة الحالية، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يدعو لإنهاء الأزمة الخليجية.

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      وزير الخارجية الأميركي يدعو الدول الخليجية لإنهاء خلافاتها

      قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، إن الخلاف بين قطر وجيرانها الخليجيين طال أكثر من اللازم ويهدد الوحدة الإقليمية المطلوبة لمواجهة إيران. [رويترز]

      وأضاف بومبيو، الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط تستغرق ثمانية أيام، في مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية الدوحة ”عندما يكون لدينا تحدٍّ مشترك لا تكون النزاعات بين البلدان ذات الأهداف المشتركة مفيدة“. [رويترز]

      والتقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بومبيو، الأحد في قصر البحر بالدوحة، وتباحثا العلاقات الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، وتناول الطرفان "سبل تعزيز الشراكة في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد والتجارة والاستثمار"، حسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). [الأناضول]

      السّراج لـTRT عربي: هدفنا توحيد المؤسسات بما فيها العسكرية

      قال فايز السّراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، في حوار خاص مع قناة TRT عربي إن هناك أطرافاً ليبية حريصة على استمرار الأزمة الحالية. [TRT عربي]

      وطالب السراج في الحوار الذي أجرته الزميلة فدا باسيل، أعضاء المجلس الرئاسي بالتحلي بالحكمة والعقلانية في تقييم المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، واتهم بعض أعضائه بنقل الصراعات إلى داخل المجلس بدلاً من تفكيكها. [TRT عربي]

      ويُبث الحوار الخاص مع السراج على شاشة قناة TRT عربي، الأربعاء القادم، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت إسطنبول. [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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