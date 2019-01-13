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اشتباكات في مدينة الحديدة اليمنية بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين، تخرقُ الهدنة. وحراك السترات الصفراء يخرج في تاسع مظاهراته ويشهد ارتفاعاً في عدد المتظاهرين.

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الحديدة: اشتباكات تخرق الهدنة

اندلعت اشتباكات، السبت، في مدينة الحديدة اليمنية بين القوات الموالية للحكومة ومقاتلين حوثيين، رغم الهدنة في المدينة الإستراتيجية.

وتردّدت في القسم الجنوبي من المدينة المطلة على البحر الأحمر في الساعات الأولى من صباح السبت أصوات طلقات مدفعية واشتباكات بالأسلحة الرشاشة. [وكالة الصحافة الفرنسية]

وتدخل عبر ميناء مدينة الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية, وكانت منسّقة الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي زارت ميناء الحديدة الجمعة والتقت مسؤولين محليين هناك.

وقال مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية جابر الرازحي إن سبب زيارتها كان "الاطلاع على الأوضاع الإنسانية، والتأكد من وصول المساعدات عبر الميناء بموجب اتفاق ستوكهولم". [وكالة الصحافة الفرنسية]

ويبدو أنّ المخاطر التي تواجه اتفاق ستوكهولم ترتفع، في ظل تبادل طرفي الأزمة الاتهامات بشأن عدم تطبيق البنود خلال المدة الزمنية التي حددها مجلس الأمن الدولي. [TRT عربي]

السترات الصفراء.. خروجٌ تاسع

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 84 ألف شخص تظاهروا، السبت، في كل أنحاء فرنسا في إطار احتجاجات "السترات الصفراء"، ما يعني زيادة بنحو 50 ألف شخص عن عدد الذين تظاهروا السبت الماضي. وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير إن "حس المسؤولية غلب على إغراء المواجهة" في باريس، موضحاً أن نحو 8 آلاف شخص ساروا في العاصمة "من دون تسجيل أي حادث مهم". [وكالة الصحافة الفرنسية]

وأعلنت الداخلية الفرنسية وضع 82 متظاهراً من "السترات الصفراء" قيد الحجز الاحتياطي، في جميع أنحاء البلاد. وقالت الوزارة، في بيان، إن الشرطة استجوبت مئات المتظاهرين إثر مشاركتهم في الحراك التاسع لاحتجاجات "السترات الصفراء" بذريعة احتمال حملهم أسلحة محظورة. [الأناضول]

وبعد تباطؤ الحراك الاحتجاجي نهاية 2018، استعادت الحركة زخمها، السبت الماضي، حيث تظاهر نحو 50 ألف شخص في الشوارع، حسب أرقام وزارة الداخلية الفرنسية التي يطعن فيها باستمرار محتجو السترات الصفراء. [وكالة الصحافة الفرنسية]