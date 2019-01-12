سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 12 يناير/كانون الثاني 2019
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خلاصات من TRT عربي: 12 يناير/كانون الثاني 2019
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال زيارته وحدات عسكرية على الحدود مع سوريا / AA
12 يناير 2019

أهم الأحداث:

وزير الدفاع التركي يؤكد أن بلاده أعدت الخطط اللازمة للعملية العسكرية المرتقبة شرق الفرات، والأمم المتحدة تدعو إلى "ضبط النفس" في اليمن غداة هجمات متبادلة بين طرفي الصراع.

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          وزير الدفاع التركي: أعددنا الخطط اللازمة لعملية شرق الفرات في سوريا

          قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، إن بلاده أعدت الخطط اللازمة حيال العملية العسكرية المرتقبة شرق الفرات في سوريا. وخلال تفقده الوحدات العسكرية التركية المتمركزة في ولاية شانلي أورفا على الحدود مع سوريا، أوضح أكار أن "الإرهابيين هدف تركيا الوحيد، ويعلم كل من يتحلى برجاحة العقل، أنه ليس لدينا أية مشكلة مع إخواننا الأكراد الذين نحن معهم مثل اللحم وظفره". [الأناضول]

          وأضاف الوزير التركي "أمامنا منبج وشرق الفرات، أعددنا الخطط اللازمة بهذا الخصوص، وتحضيراتنا تتواصل بشكل مكثف"، وتابع "نحن لا نطمع في أراضي أحد، وهدفنا الوحيد هو ضمان أمن بلادنا وشعبنا وحدودنا وقواتنا الأمنية على الحدود". [الأناضول]

          ومن جانب آخر، أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي بدء عملية انسحاب الجيش الأميركي، يوم الجمعة، لكن مسؤولين أميركيين قالوا في وقت لاحق إن معدات فقط، وليس عسكريين، هي التي يتم سحبها من البلاد. [رويترز]

          الأمم المتحدة تدعو إلى "ضبط النفس" في اليمن

          أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في اليمن، بعدما شن الحوثيون هجوماً بطائرة دون طيار على قاعدة عسكرية حكومية جنوب البلاد، داعية إلى ضبط النفس. كما أعلنت الولايات المتحدة أنها "تدين بشدّة" الضربة الجوية التي استهدفت عرضاً عسكرياً في قاعدة العند الجوية وأوقعت ستة قتلى و12 جريحاً على الأقل بينهم ضباط كبار. [وكالة الصحافة الفرنسية]

          وفي وقت لاحق، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الجمعة، عن تدمير شبكة اتصالات عسكرية تابعة للحوثيين ومركز للتحكم بالطائرات دون طيار. ونقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية عن التحالف قوله إن "الاستهداف يُحيّد العمليات الإرهابية لميليشيا الحوثي ويحقق الأمن الإقليمي والدولي". [twitter]

          مصدر:TRT عربي
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