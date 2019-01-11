سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 11 يناير/كانون الثاني 2019
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خلاصات من TRT عربي: 11 يناير/كانون الثاني 2019
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارته إلى القاهرة  / Reuters
11 يناير 2019

أهم الأحداث:

وزير الخارجية الأميركي يدعو دول الشرق الأوسط إلى التحالف في مواجهة إيران، وتشاووش أوغلو يقول إن العملية العسكرية في سوريا غير مرتبطة بالانسحاب الأميركي.

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      بومبيو يدعو دول الشرق الأوسط إلى التحالف في مواجهة إيران

      دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، من القاهرة دول الشرق الأوسط إلى "إنهاء الخصومات القديمة" والتحالف في مواجهة إيران، في ثالث محطة من جولته في الشرق الأوسط التي ستقوده أيضاً إلى الخليج. وقال بومبيو إن الانسحاب الأميركي من سوريا سيتمّ، مؤكداً أن واشنطن ستعمل بـ"الدبلوماسية" على "طرد آخر جندي إيراني" من هذا البلد. [وكالة الصحافة الفرنسية]

      وفي كلمته، طالب بومبيو قادة المنطقة بـ"إنهاء كافة العداءات؛ لمواجهة التهديدات وتعزيز التنسيق الاقتصادي". وأضاف "هذه العلاقات تجمع مصر والأردن ومجلس التعاون الخليجي"، داعياً قادة هذه الدول إلى "التفكير في الخطوات التالية بهذا الاتجاه والمزيد من التعاون لتعزيزه". وأشار إلى عقد بلاده "نقاشات معمقة مع المسؤولين بدول الخليج، في سعيها لتحقيق شراكة أكبر". [الأناضول]

      تشاووش أوغلو: عمليتنا ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا غير مرتبطة بالانسحاب الأميركي

      قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن العملية العسكرية المرتقبة لبلاده ضد تنظيم YPG/PKK الإرهابي بسوريا، ليست مرتبطة بانسحاب الولايات المتحدة. وأشار تشاووش أوغلو إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن اعتزام بلاده دخول شرق الفرات وإطلاق عملية عسكرية هناك قبل قرار الولايات المتحدة بشأن الانسحاب من سوريا. [الأناضول]

      وتابع "لم نكن نعلم في ذلك اليوم أن الولايات المتحدة ستنسحب"، كما أكّد أن تركيا "ستتخذ الخطوات اللازمة ضد التنظيم الإرهابي الذي يهدّد أمنها القومي، سواء انسحبت الولايات المتحدة أم لم تنسحب". [الأناضول]

      وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أكد الخميس من القاهرة أن الانسحاب الأميركي من سوريا سيتم بالفعل. وقال بومبيو إن "قرار الرئيس ترمب بسحب قواتنا من سوريا اتُّخذ وسنقوم بذلك". ونفى بومبيو وجود تناقض بين إعلان ترمب الانسحاب من سوريا وبين الشروط التي ذكرها فيما بعد مسؤولون أميركيون كبار من بينهم مستشار الأمن القومي جون بولتون. [وكالة الصحافة الفرنسية]

      مصدر:TRT عربي
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