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الأمم المتحدة تؤكد التزام طرفي الصراع في اليمن بوقف إطلاق النار "إلى حدِّ كبير"، ووزير الخارجية التركي يقول إن الولايات المتحدة تواجه صعوبات في الانسحاب من سوريا.

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غريفيث لمجلس الأمن: طرفا الصراع في اليمن "التزما إلى حدِّ كبير" بالهدنة

قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إن طرفي الصراع في اليمن "التزما إلى حد كبير" بوقف إطلاق النار في الحديدة. وأضاف غريفيث خلال إفادة أمام مجلس الأمن الدولي ،الأربعاء، إن "اتفاق ستوكهولم بعث رسالة إلى الشعب اليمني مفادها أن المجتمع الدولي يرغب بقوة في إنهاء هذا الصراع". [الأناضول]

وأوضح غريفيث أن هناك بعض حوادث العنف لكنها محدودة بشكل كبير مقارنة بفترة ما قبل ستوكهولم، وتابع ”إحراز تقدم ملموس، خاصة بشأن الحديدة، هو أمر نرغب في رؤيته قبل أن ندعو للمشاورات المقبلة“. [رويترز]

وكان طرفا الأزمة اليمنية تبادلا، الثلاثاء، الاتهامات بشأن عرقلة تنفيذ الاتفاق حول محافظة الحديدة الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في السويد. ويهدد هذا المشهد بنسف الاتفاق بمجمله، كما أنّه يهدد تطبيق القرار الأممي2451 المنبثق عنه، ما يرجح عودة الأمور إلى نقطة الصفر. [TRTعربي]

تشاووش أوغلو: الولايات المتحدة تواجه صعوبات في الانسحاب من سوريا

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن الولايات المتحدة تواجه صعوبات في الانسحاب من سوريا، و تركيا تدعم وحدة الأراضي السورية ولن تتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة شرق نهر الفرات. وأوضح أن بلاده تبحث في الوقت الراهن كيفية تنسيق عملية انسحاب الولايات المتحدة من سوريا. [الأناضول]

وأكّد تشاووش أوغلو أن هناك مساعي من قبل بعض الدول لجعل الولايات المتحدة تتراجع عن قرار الانسحاب. وأردف "نرى هنا أن الولايات المتحدة تواجه صعوبات في الانسحاب من سوريا، الخروج يكون صعباً بعد كل هذا التقارب مع منظمة إرهابية PKK/YPG". [الأناضول]

وعقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اجتماعاً مع رئيس الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دانفورد، الثلاثاء، تباحثا فيه حول مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي من شمال سوريا. الاجتماع الذي عُقد في مقر وزارة الدفاع التركية في أنقرة، تناول بشكل رئيس مكافحة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيمات داعش، و YPG/PYD الامتداد السوري لتنظيم PKK، حسب بيان صدر عن وزارة الدفاع التركية. [TRTعربي]