سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 9 يناير/كانون الثاني 2019
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خلاصات من TRT عربي: 9 يناير/كانون الثاني 2019
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بلوسي / AFP
9 يناير 2019

أهم الأحداث:

رئيسة مجلس النواب الأميركي تتّهم ترمب باحتجاز الأميركيين "رهائن" بواسطة الإغلاق الحكومي، وأستراليا تدرس منح اللجوء للفتاة السعودية "الهاربة" رهف.

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رئيسة مجلس النوّاب الأميركي تتّهم ترمب باحتجاز الأميركيين "رهائن"

اتّهمت رئيسة مجلس النوّاب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي الرئيس دونالد ترمب، الثلاثاء، باحتجاز الأميركيين "رهائن" بواسطة "الإغلاق الحكومي" الذي يشلّ منذ أكثر من أسبوعين قسماً من الإدارات الفدراليّة. [AFP]

وبعد دقائق من خطاب وجّهه ترمب إلى الأمّة ورأى فيه أنّ الوضع على الحدود مع المكسيك يمثّل "أزمة إنسانية وأمنية متزايدة"، قالت بيلوسي "يجب أن يتوقّف الرئيس ترمب عن احتجاز الأميركيين رهائن ويجب أن يتوقّف عن تصعيد الأزمة ويجب أن يعيد فتح الحكومة". [AFP]

أستراليا تدرس منح اللجوء للفتاة السعودية "الهاربة" رهف.

تدرس الحكومة الأسترالية منح اللجوء للفتاة السعودية "رهف" الموجودة حالياً في تايلاند، بعد فرارها من أسرتها جراء "العنف". وقالت وزارة الخارجية الأسترالية، في بيان لها، إن "ما تقوله رهف عن إمكانية تعرضها للأذى في حال عودتها إلى السعودية هو أمر مقلق للغاية"، حسب موقع "ناين نيوز" الإخباري الأسترالي. [الأناضول]

وأضاف البيان أن "الحكومة الأسترالية مسرورة لعلمها أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تُقيّم حالياً طلب (رهف) بأن تحصل على الحماية، وستتم دراسة أي طلب للحصول على تأشيرة إنسانية (من جانبها) بعناية بعد انتهاء إجراءات مفوضية اللاجئين". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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