سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 7 يناير/كانون الثاني 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 7 يناير/كانون الثاني 2019
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون / Reuters
7 يناير 2019

أهم الأحداث:

بولتون يطمئن إسرائيل قبل الانسحاب الأميركي من سوريا، والبشير يدعو المحتجين للاستعداد للانتخابات الرئاسية

الجديد علىTRT عربي:

بولتون في إسرائيل.. تنسيق ما بعد قرار الانسحاب من سوريا

الاحتجاجات في السودان مستمرة.. والبشير في انتخابات 2020

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      جون بولتون يطلق من إسرائيل تصريحات حول الانسحاب الأميركي من سوريا

      طمأن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، إسرائيل، بأن انسحاب قوات بلاده من سوريا "سيتم مع ضمان الدفاع عن حلفاء واشنطن". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في مدينة القدس الشرقية المحتلة، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. [الأناضول]

      وصل مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إلى إسرائيل مساء السبت، لمناقشة الانسحاب الأميركي المرتقب من سوريا، بحسب هيئة البث الإسرائيلية. [الأناضول]

      وتُعد هذه الزيارة الرسمية الأولى المعلنة لمسؤول أميركي إلى تل أبيب عقب إعلان الرئيس دونالد ترمب قراره بالانسحاب العسكري من سوريا، ومن المرجح أن يبحث بولتون خلالها آليات الحفاظ على التأثير الأميركي في منطقة جنوبي سوريا، ومسألة الإبقاء على قاعدة عسكرية هناك، في مسعى لتقليل مخاوف إسرائيل من تبعات قرار الانسحاب. [TRT عربي]

      وقال بولتون للصحفيين قبل محادثات مع مسؤولين إسرائيليين ”لا نعتقد بأن الأتراك سيقومون بعمل عسكري دون تنسيق كامل وموافقة من الولايات المتحدة على الأقل، حتى لا يُعرضوا قواتنا للخطر“. [رويترز]

      استمرار المظاهرات في السودان والحكومة تلقي القبض على معارضين

      أطلقت قوات الشرطة السودانية، الأحد، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين تجمعوا في العاصمة الخرطوم، استجابة لدعوات بالخروج في مسيرة إلى القصر الرئاسي، لمطالبة الرئيس السوداني عمر البشير بالتنحي وتشكيل حكومة انتقالية. [TRT عربي]

      وقال أستاذان جامعيان إن سلطات الأمن السودانية اعتقلت عدداً من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الخرطوم يوم الأحد بعد مشاركتهم في احتجاجات ضد الحكومة. [رويترز]

      من جهته، دعا البشير، السبت، من يطالبونه بالتنحي عن السلطة، للاستعداد لخوض انتخابات 2020 المقبلة للوصول إلى الحكم، وأضاف في مقابلة تلفزيونية "لدينا تفويض شعبي وأتينا إلى الحكم عبر انتخابات أشرفت عليها مفوضية معترف بها من كل القوى السياسية". [الجزيرة]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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