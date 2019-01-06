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مستشار الأمن القومي الأميركي يحذر النظام السوري من استخدام الأسلحة الكيماوية، وأنقرة تتوقع تطورات في التحقيقات الأميركية حول منظمة غولن المصنفة إرهابياً

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مستشار الأمن القومي الأميركي يحذر النظام السوري من استخدام الأسلحة الكيماوية

حذّر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، السبت، النظام السوري من مغبة اعتبار الانسحاب العسكري الأميركي المتوقع دعوة لاستخدام الأسلحة الكيماوية. وقال بولتون في حديث للصحفيين ”ليس هناك تغير على الإطلاق في موقف الولايات المتحدة، وأي استخدام من النظام السوري لأسلحة كيماوية سيقابل برد قوي للغاية، كما فعلنا في مرتين سابقتين“. [رويترز]

وأوضح بولتون "فيما نخوض في تفاصيل كيفية تنفيذ الانسحاب وملابساته، لا نريد أن يرى نظام الأسد أن ما نفعله يمثل أي تخفيف لموقفنا المعارض لاستخدام أسلحة الدمار الشامل". وأضاف "لذلك على النظام.. نظام الأسد، ألا تكون لديه أي أوهام بشأن الأمر". [الحرة]

أنقرة تتوقع تطورات في التحقيقات الأميركية حول منظمة غولن المصنفة إرهابياً

توقع وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، حدوث تطورات في التحقيقات الأميركية بشأن منظمة غولن المصنفة إرهابياً، عقب إطلاع واشنطن على حقائق تتعلق بالمنظمة الإرهابية. وقال غُل في تصريحات للصحفيين، السبت، إن مدعيين عامّين اثنين قدِما من واشنطن ونيويورك إلى أنقرة، وإن السلطات التركية أطلعتهم على حقائق متعلقة بالتنظيم. [الأناضول]

وأوضح الوزير التركي "كان من المهم جداً توضيح أن تركيا تجري محاكمات عادلة، وتصل إلى نتائج بالاستناد إلى أدلة، والوفد الأميركي لاحظ ذلك". وحول مطالبات تركيا بتسليم زعيم منظمة غولن، قال غُل إن ذلك مسار آخر، "لكن القناعة التي ستتوصل إليها الولايات المتحدة وسلطاتها القضائية عقب زيارة المدعيين الأميركيين، ستؤثر إيجاباً على تلك القضية". [الأناضول]

وكان وفد أميركي اجتمع بمسؤولين أتراك في أنقرة، يومي الخميس والجمعة، في إطار التحقيقات المتعلقة بمنظمة غولن المصنفة إرهابياً، والمتهمة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف تموز/يوليو 2016. [TRTعربي]