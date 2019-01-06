سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 6 يناير/كانون الثاني 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 6 يناير/كانون الثاني 2019
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون / Reuters
6 يناير 2019

أهم الأحداث:

مستشار الأمن القومي الأميركي يحذر النظام السوري من استخدام الأسلحة الكيماوية، وأنقرة تتوقع تطورات في التحقيقات الأميركية حول منظمة غولن المصنفة إرهابياً

الجديد علىTRTعربي:

جيفري خلفاً لماكغورك.. هل تريد واشنطن "انسحاباً مسؤولاً" من سوريا؟

شاهد!

هل يحاول فنانو مصر كسر عزلة الأسد؟

مستشار الأمن القومي الأميركي يحذر النظام السوري من استخدام الأسلحة الكيماوية

حذّر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، السبت، النظام السوري من مغبة اعتبار الانسحاب العسكري الأميركي المتوقع دعوة لاستخدام الأسلحة الكيماوية. وقال بولتون في حديث للصحفيين ”ليس هناك تغير على الإطلاق في موقف الولايات المتحدة، وأي استخدام من النظام السوري لأسلحة كيماوية سيقابل برد قوي للغاية، كما فعلنا في مرتين سابقتين“. [رويترز]

وأوضح بولتون "فيما نخوض في تفاصيل كيفية تنفيذ الانسحاب وملابساته، لا نريد أن يرى نظام الأسد أن ما نفعله يمثل أي تخفيف لموقفنا المعارض لاستخدام أسلحة الدمار الشامل". وأضاف "لذلك على النظام.. نظام الأسد، ألا تكون لديه أي أوهام بشأن الأمر". [الحرة]

أنقرة تتوقع تطورات في التحقيقات الأميركية حول منظمة غولن المصنفة إرهابياً

توقع وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، حدوث تطورات في التحقيقات الأميركية بشأن منظمة غولن المصنفة إرهابياً، عقب إطلاع واشنطن على حقائق تتعلق بالمنظمة الإرهابية. وقال غُل في تصريحات للصحفيين، السبت، إن مدعيين عامّين اثنين قدِما من واشنطن ونيويورك إلى أنقرة، وإن السلطات التركية أطلعتهم على حقائق متعلقة بالتنظيم. [الأناضول]

وأوضح الوزير التركي "كان من المهم جداً توضيح أن تركيا تجري محاكمات عادلة، وتصل إلى نتائج بالاستناد إلى أدلة، والوفد الأميركي لاحظ ذلك". وحول مطالبات تركيا بتسليم زعيم منظمة غولن، قال غُل إن ذلك مسار آخر، "لكن القناعة التي ستتوصل إليها الولايات المتحدة وسلطاتها القضائية عقب زيارة المدعيين الأميركيين، ستؤثر إيجاباً على تلك القضية". [الأناضول]

وكان وفد أميركي اجتمع بمسؤولين أتراك في أنقرة، يومي الخميس والجمعة، في إطار التحقيقات المتعلقة بمنظمة غولن المصنفة إرهابياً، والمتهمة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف تموز/يوليو 2016. [TRTعربي]

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us