سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 5 يناير/كانون الثاني 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 5 يناير/كانون الثاني 2019
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان  / Reuters
5 يناير 2019

أهم الأحداث:

رئيس الوزراء الباكستاني يزور تركيا للمرة الأولى ووزير الخارجية الأميركي يعتزم زيارة الشرق الأوسط وملفات ساخنة تنتظره.

الجديد على TRT عربي: 

- محاكمة قتلة خاشقجي.. تناقض مع الروايات الرسمية السعودية

- عمران خان في تركيا.. ملفات السياسة والاقتصاد في الواجهة

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رئيس الوزراء الباكستاني يزور تركيا للمرة الأولى:

في بيان مشترك صادر عن الجانبين عقب لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أكد البيان التزام أنقرة وإسلام آباد بمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وعلى رأسها منظمة غولن المصنفة إرهابية، وشدد الطرفان على أهمية القضية الفلسطينية، ورفضا كل محاولات تغيير الوضع القانوني والطابع التاريخي للقدس.[الأناضول]

وكان عمران خان قد اجتمع مع ممثلي مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي بالعاصمة التركية أنقرة، وناقش خان مع ممثلي المجلس العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وباكستان، وتبادل وجهات النظر معهم حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين. [الأناضول]

بومبيو يعلن عن زيارة قريبة إلى الشرق الأوسط:

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيقوم بجولة تشمل ثماني عواصم في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات تركز، بشكل خاص، على ملفات اليمن وسوريا وايران. ويبدأ بومبيو جولته في 8 يناير/كانون الثاني، وتستغرق ثمانية أيام يزور خلالها عمان والقاهرة والمنامة وأبوظبي والدوحة والرياض ومسقط، وأخيراً الكويت. [وكالة الصحافة الفرنسية]

وقالت الوزارة في بيان لها إن بومبيو سيسعى خلال زيارته إلى الرياض للاطلاع على أحدث تطورات التحقيق السعودي في قضية الصحفي جمال خاشقجي. [رويترز]

مصدر:TRT عربي
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