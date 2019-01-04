أهم الأحداث:

الكونغرس الأميركي يقر قوانين لإنهاء الإغلاق الحكومي بدون تمويل جدار المكسيك، والنائب العام السعودي يطالب بإعدام 5 من بين 11 متهماً في قضية خاشقجي، والولايات المتحدة تحذّر إيران من أنشطة الصواريخ الباليستية.

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الكونغرس الأميركي يقر قوانين لإنهاء الإغلاق الحكومي بدون تمويل جدار المكسيك

أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبيته الديمقراطية الجديدة الخميس نصّين تشريعيين يرميان لإنهاء الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفدرالية، لكن من غير المرجّح أن يوافق عليهما مجلس الشيوخ بسبب عدم تلبيتهما شرط الرئيس دونالد ترمب بتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك. [

أ ف ب

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والنصّان اللذان أقرّهما المجلس يقدمان تمويلاً مؤقّتاً للإدارات الفدرالية المغلقة ويتيحان الوقت لإجراء مفاوضات للتوصّل إلى اتفاق بين البيت الأبيض والمعارضة الديمقراطية بشأن السبيل الأمثل للتصدّي للهجرة غير الشرعية. [أ ف ب]

من جانبه قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الحزب الديمقراطي يمارس "تحرشاً رئاسياً". جاء ذلك في تغريدة أثارت جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام المحلية، إذ أشارت مجلة "ذي أتلانتيك" إلى استخدامه فيها "مصطلحاً جديداً"، بهدف نزع الشرعية عن المخالفة في الرأي. [الأناضول]

النائب العام السعودي يطالب بإعدام 5 من بين 11 متهماً في قضية خاشقجي

طالب النائب العام السعودي بإعدام 5 من بين 11 متهماً محتجزاً في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي. وقال النائب العام في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن السعودية بعثت رسائل جديدة إلى النيابة العامة التركية للمطالبة ”بما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية“. [واس]

وقال البيان "بعد سماع (المدانين) للدعوى طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى، والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وتم تمكينهم من المهلة التي طلبوها، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين". [واس]

من جانب آخر، جددت الأمم المتحدة، الخميس، مطالبتها بإجراء "تحقيق شفاف وشامل" في مقتل خاشقجي، في أول تعليق رسمي منها على إعلان الرياض عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية. [الأناضول]

الولايات المتحدة تحذّر إيران من أنشطة الصواريخ الباليستية

أصدرت الولايات المتحدة يوم الخميس تحذيراً استباقياً لإيران من المضي قدماً في ثلاث عمليات مزمعة لإطلاق صواريخ إلى الفضاء، وقالت إنها تنتهك قرار مجلس الأمن؛ لأنها تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن إيران أعلنت خططاً لإطلاق ثلاثة صواريخ خلال الأشهر المقبلة، تطلق عليها اسم مركبات إطلاق فضائية. [رويترز]

وأوضح بومبيو أن الصواريخ تستخدم تكنولوجيا ”مماثلة تماماً“ لتلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. وأضاف بومبيو ”لن تقف الولايات المتحدة موقف المتفرج وتشاهد السياسات المدمرة للنظام الإيراني وهي تعرّض الاستقرار والأمن الدوليين للخطر“. [رويترز]

من جانبه رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تحذير بومبيو، وقال عبر حسابه على تويتر إن "إطلاق إيران لصواريخ فضائية، وكذلك اختبارات الصواريخ، لا تنتهك القرار [الأممي] رقم 2231، بينما الولايات المتحدة تخرق بشكل ملموس القرار ذاته، وهي ليست في موضع يسمح لها بإعطاء الدروس لأي أحد". [twitter]