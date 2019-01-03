سياسة
3 دقيقة قراءة
الرئيس العراقي في أنقرة.. تعاون ثنائي وإقليمي
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره العراقي برهم صالح، في أنقرة، الخميس، في زيارة هي الأولى لصالح إلى تركيا بُعيد انتخابه رئيساً للعراق. وتصدّرت قضايا التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين أجندة المباحثات بين الرئيسين.
الرئيس العراقي في أنقرة.. تعاون ثنائي وإقليمي
مؤتمر صحفي مشترك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره العراقي برهم صالح / AA
3 يناير 2019

ما المهم: تكتسب زيارة الرئيس العراقي برهم صالح، إلى تركيا، الخميس، أهمية كبيرة، في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزم بلاده سحب قواتها من سوريا. وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس العراقي إلى أنقرة منذ توليه رئاسة الجمهورية في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المشهد: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي، في أنقرة، أن حماية وحدة أراضي العراق وسيادته هي أساس سياسة تركيا تجاه العراق. وقال أردوغان "منظمات إرهابية مثل داعش وPKK، وغولن، تشكل تهديداً على تركيا والعراق على حد سواء، وندرك أهمية العمل معاً لتحقيق النجاح في محاربتنا ضد الإرهاب".

وأشار أردوغان إلى مواصلة اجتماعات المجلس الإستراتيجي رفيع المستوى مع العراق العام الحالي، قائلاً "نهوض العراق ووقوفه على قدميه مهم للغاية فيما يتعلق بالأمن والاستقرار الإقليميين".

بدوره، قال الرئيس العراقي إنه بحث مع أردوغان أهمية حل الأزمة السورية، وتقرير السوريين مصيرهم بإرادة حرة، مؤكداً على الدور الكبير لتركيا والعراق في بحث وحل القضايا في سوريا. وأشار صالح إلى أنه سيعمل من أجل تطوير العلاقات التركية العراقية، وأن العلاقات بين البلدين ستشهد تطوراً تاماً في المستقبل.

ركّز اللقاء الثنائي أيضاً على القضايا المشتركة بين البلدين. وأشار الرئيس العراقي إلى أنّ بغداد تسعى "لبناء علاقات إستراتيجية مع تركيا، والعراق يريد شراكة وتعاوناً إستراتيجياً معها". كذلك، تعهد الرئيس التركي بتقديم خمسة مليارات دولار للمساهمة في إعادة إعمار العراق.

الخلفيات والدوافع:عشية زيارة أنقرة، أعلن وزير الخارجية العراقي ​محمد الحكيم، أنّ زيارة الرئيس صالح تهدف "إلى بحث عدة ملفات، على رأسها القضايا الأمنية في المنطقة وملف ​سوريا​".

بدوره، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية العراقية لقمان الفيلي، في بيان، إنّ "الرئيس سيجري مباحثات رسمية مع نظيره التركي وكبار المسؤولين الأتراك، لمناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، وإن الرئيسين سيبحثان الملفات ذات الاهتمام المشترك التي تخص الساحتين الإقليمية والدولية وتوحيد الرؤى والأفكار بشأنها".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us