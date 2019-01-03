سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 3 يناير/كانون الثاني 2019
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خلاصات من TRT عربي: 3 يناير/كانون الثاني 2019
البرلمان السوداني / AA
3 يناير 2019

أهم الأحداث:

البرلمان السوداني يمدد حالة الطوارئ لـ6 أشهر في ولايتين، وترمب يقول إنه لم يحدد جدولاً زمنياً للانسحاب من سوريا.

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البرلمان السوداني يمدد حالة الطوارئ لـ6 أشهر في ولايتين

وافق البرلمان السوداني، الأربعاء، على تمديد حالة الطوارئ حتى يونيو/حزيران المقبل، في ولايتي كسلا وشمال كردفان. وتبريراً من البرلمان لتمديد حالة الطوارئ في شمال كردفان، أعلن "عن انتشار السيارات غير المقننة (غير المرخصة) وعبور بعض من عناصر التمرد بها، ما شكل تهديداً للأمن والاستقرار بالولاية". [الأناضول]

وعقب اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن السودان فرض حالة الطوارئ في ولايات القضارف، والنيل الأبيض، ومدن دنقلا وبربر وعطبرة. وتعيش 9 ولايات، من جملة ولايات البلاد الـ18، حالة طوارئ، وهي ولايات دارفور الخمس، وولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق، وكسلا وشمال كردفان. [الأناضول]

من جانبه قال رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، عبد الرحمن الخضر، إن وثيقة الجبهة الوطنية للتغيير التي أعلنتها الثلاثاء، دعت القوات المسلحة إلى "الانقلاب على الحكم"، وهذا أمر مرفوض. وأضاف الخضر، أن "ما توصلت إليه أحزاب الجبهة الوطنية ينسف الحوار الوطني، وهو تصرف غير أخلاقي، وينسف المؤسسات القائمة". [الأناضول]

ترمب يقول إنه لم يحدد جدولاً زمنياً للانسحاب من سوري

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستنسحب من سوريا ”على مدى فترة من الوقت“ وإنها تريد حماية من أسماهم "بالمقاتلين الأكراد" الذين تدعمهم مع سحب القوات الأميركية من هناك. [رويترز]

وقال ترمب في اجتماع لأعضاء حكومته في البيت الأبيض إنه لم يناقش أبداً الجدول الزمني البالغ أربعة أشهر الذي ترددت بشأنه الأنباء لانسحاب 2000 جندي أميركي متمركزين في سوريا وسط معركة ضد تنظيم داعش. وأضاف ”سنخرج وسنقوم بذلك بذكاء. لم أقل قط إننا سنخرج غداً“. ورفض أن يحدد إلى أي مدى ستبقى القوات الأميركية في سوريا. [رويترز]

مصدر:TRT عربي
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