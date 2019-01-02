سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 2 يناير/كانون الثاني 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 2 يناير/كانون الثاني 2019
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / AA
2 يناير 2019

أهم الأحداث:

بومبيو يقول إن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع إسرائيل بشأن سوريا ومواجهة إيران في الشرق الأوسط، و23 حزباً سودانياً تطالب بـ"مجلس سيادة انتقالي" لإدارة البلاد.

الجديد على TRT عربي:

- هل تنجح خارطة طريق البشير في احتواء تصعيد المعارضة السودانية؟

- وسط استمرار الرفض الفلسطيني لها.. هل تُحسم "صفقة القرن" في يناير 2019؟

    شاهد!

    مدن عربية وعالمية تستقبل العام الجديد 2019

    التعاون الأميركي مع إسرائيل بشأن سوريا وإيران مستمر

    قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع إسرائيل بشأن سوريا ومواجهة إيران في الشرق الأوسط، على الرغم من خطط الرئيس دونالد ترمب لسحب القوات الأميركية من سوريا. [رويترز]

    وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل اجتماع مع بومبيو في العاصمة البرازيلية أنه يعتزم بحث كيفية تعزيز التعاون في مجالي المخابرات والعمليات في سوريا ومناطق أخرى للتصدي ”للعدوان“ الإيراني.

    وفي أول تعليق له بشأن قرار ترامب قال بومبيو إنه ”لا يغير بأي حال أي شيء تفعله هذه الإدارة إلى جانب إسرائيل“. وأضاف ”الحملة ضد تنظيم الدولة ستتواصل وكذلك جهودنا لمواجهة العدوان الإيراني والتزامنا تجاه استقرار الشرق الأوسط وحماية إسرائيل بنفس الطريقة التي كانت عليها قبل اتخاذ هذا القرار“. [رويترز]

    أحزاب سودانية تطالب بـ"مجلس سيادة انتقالي"

    أعلنت "الجبهة الوطنية للتغيير" التي تضم 22 حزباً، إضافة إلى حزب الأمة، المشاركان في الحكومة السودانية، الثلاثاء، عزمهما على تقديم مذكرة إلى الرئيس عمر البشير، يطالبانه فيها بتشكيل "مجلس سيادة انتقالي، لتسيير شؤون البلاد"، و"تشكيل حكومة قومية". [ الأناضول]

    وتنص المذكرة على "تشكيل مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد، وتشكيل حكومة قومية تضم كفاءات وممثلي أحزاب، على أن يقود الحكومة رئيس وزراء متفق عليه تجتمع فيه الكفاءة والخبرة والقبول الوطني". [الأناضول]

    وتوضح المذكرة أن "رئيس الوزراء المكلف سيضطلع بتشكيل الحكومة بالتشاور مع مجلس السيادة الانتقالي والقوى السياسية". وتطالب بـ"حل البرلمان (بغرفتيه الأولى والثانية)، وتعيين مجلس وطني من 100 عضو"، إضافة إلى "حل حكومات ولايات البلاد الـ18 ببرلماناتها". [الأناضول]

    وترى أن "النظام الحالي لا تتوفر لديه الآليات الاقتصادية المتعارف عليها لوقف هذا التدهور الاقتصادي في السودان". وتضيف أن "التضخم المالي المتعاظم بسبب الترهل في هيكل الحكومة، الذي يموَّل بالعجز من خلال طباعة العملة، مع زيادة معدلات الفساد والصرف السياسي والأمني". [الأناضول]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
    اكتشف
    غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
    الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
    إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
    زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
    مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
    "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
    الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
    قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
    عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
    ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
    زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
    كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
    بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
    وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
    الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
    ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
    Contact us