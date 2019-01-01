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الرئيس الكوري الشمالي يحذّر من أنّ بلاده قد تغيّر نهجها إذا أبقت واشنطن عقوباتها. وماكرون يقول إن متحدثي السترات الصفراء لا يمثلون الشعب، وينعتهم بـ"الفئة الصغيرة الحاقدة".

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كوريا الشمالية: النظر في نهج جديد؟

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الثلاثاء، في خطاب بمناسبة حلول العام الجديد أنّ كوريا الشمالية قد تغيّر نهجها إذا أبقت الولايات المتحدة على العقوبات التي فرضتها على خلفية ملف بيونغ يانغ النووي. ويأتي هذا التحذير بعد 12 شهراً من التقارب الدبلوماسي بين بيونغ يانغ وواشنطن. [وكالة AFP]

وقال كيم في خطابه الذي بثّه التلفزيون الكوري الشمالي "إذا لم تلتزم الولايات المتّحدة بوعدها الذي قطعته أمام العالم، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى النظر في طريقة جديدة لحماية سيادتنا ومصالحنا". وأضاف"أنا مستعدّ للجلوس مجدّداً مع الرئيس الأميركي في أيّ وقت في المستقبل وسأبذل جهوداً بكلّ الطُرق لتحقيق نتيجة يرحّب بها المجتمع الدولي". [وكالة AFP]

لكنّ كيم شدد على أنّه يتعيّن ألا تجري الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكريّة مشتركة، واصفًا هذه التدريبات بأنها "مصدر للتوتّر".

ماكرون في مواجهة السترات الصفراء من جديد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، إن متحدثي حركة السترات الصفراء لا يمثلون الشعب "بل فئة صغيرة تكنّ الحقد". جاء ذلك في خطاب وجهه للشعب الفرنسي بمناسبة حلول العام الجديد، تحدث فيه عن احتجاجات السترات الصفراء. [الأناضول]

ولفت ماكرون إلى أن المتحدثين باسم السترات الصفراء يستهدفون الصحفيين وقوات الأمن والأجانب والنواب ورؤساء البلديات. وشدد على ضرورة تحديد مصير مستقبل البلاد عبر الوحدة. [الأناضول]

وتستمر الاحتجاجات في فرنسا منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتندد بارتفاع تكاليف المعيشة وسياسات الرئيس ماكرون، رغم اتخاذ الأخير قرارات بينها التراجع عن زيادة الضرائب على الوقود ورفع الحد الأدنى للأجور. [TRT عربي]

قام بتحرير هذه النشرة معاد بادري، صحفي في فريق تحرير TRT عربي