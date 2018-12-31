ما المهم: ظهرت مجدداً معطيات توضح كيفية التخلص من جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، التي لم يُعثر عليها حتى الآن، بعد نحو 3 أشهر من مقتله مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يأتي ذلك وسط تمسُّك رسمي تركي بمتابعة التحقيقات حتى النهاية، واستخدام كل الوسائل المتاحة، بما في ذلك التوجه إلى الأمم المتحدة، للكشف عن كل من شارك في الجريمة.

المشهد: بثت قناة A haber التركية، مساء الأحد، مشاهد جديدة تُظهر إدخال 5 حقائب كبيرة، من المرجح احتواؤها على جثة خاشقجي، إلى منزل القنصل السعودي في إسطنبول.

ويعود تاريخ المشاهد الجديدة ليوم الجريمة، ويظهر فيها نقل 5 حقائب كبيرة، وكيسين، يرجح احتواؤها على جثة خاشقجي، من مبنى القنصلية إلى منزل القنصل الذي يبعد 300 متر فقط، عند الساعة 15:09، بواسطة سيارة مظللة تحمل لوحة دبلوماسية، بالإضافة لنقلها 3 أشخاص من فريق الاغتيال.

ويظهر في مقطع الفيديو وصول السيارة المظللة إلى مبنى إقامة القنصل، ونزول فريق الاغتيال إليه، ثم تدخل السيارة إلى مرآب مغطى في منزل القنصل، وبعد عشر دقائق تبدأ عملية نقل الجثة إلى داخل المبنى.

وأفادت القناة التركية بأن الشبهات تدور حول البئر الموجودة داخل منزل القنصل، إذ أبلغ عامل سابق في منزله بوجود بئر بعمق 21 متراً، ويُعتقد بأن الجثة ألقيت فيها، في ظل رفض السلطات السعودية، منذ 19 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، طلب السلطات التركية تفتيش البئر.

بين السطور:ورغم مرور 3 أشهر على اغتيال خاشقجي، لا تزال العديد من المعلومات والحقائق غائبة، كما أن العديد من التساؤلات لم تتم الإجابة عنها.

وحاول كتاب جديد بعنوان "فظائع دبلوماسية: الأسرار المظلمة لقتل خاشقجي"، كتبه 3 من الصحفيين في صحيفة ديلي صباح التركية، وأعلنت عنه الصحيفة، السبت 29 ديسمبر/كانون الأول 2018، كشْفَ جانب من التسريبات غير المروية حول القضية.

ويقول الكتاب إن ثلاثة من المتهمين بقتل خاشقجي وهم ماهر المطرب وصلاح الطبيقي وثائر الحربي، ناقشوا قبل ساعة من وصول خاشقجي إلى القنصلية مسألة ترحيله أو قتله، وهو التسجيل الذي أقنع مديرة وكالة المخابرات الأميركية، بأن عملية القتل كانت مبيتة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الطبيقي تفاخر بأنه يجيد تقطيع الجثث"، قائلاً "هذه هي المرة الأولى التي سأتعامل فيها مع جثة حديثة القتل، لكني أستطيع أن أقوم بذلك".

وذكر الكتاب أن "عدداً آخر من المتهمين في قضية خاشقجي يعيشون بحرية، ولكنهم معزولون عن محيطهم بمن فيهم الطبيقي، رغم إعلان السعودية عن اعتقالهم على خلفية القضية".

وكشف الكتاب أيضاً عن أن القنصل السعودي محمد العتيبي كان لديه علم بالعملية، وبأن عملية القتل نوقشت في مكتبه رغم نفيه المتكرر.

ردود الأفعال: أكد وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، الأحد، أن بلاده ستتابع قضية مقتل خاشقجي حتى النهاية، كما أنها ستلجأ في هذا الإطار إلى كل الآليات الدولية الممكنة بما فيها الأمم المتحدة.

وقال غُل إن جريمة قتل خاشقجي تتعلق "بحق الإنسان في الحياة"، مضيفاً أن "تركيا ستتابع إلى النهاية هذه القضية التي استُهدفت من خلالها حياة إنسان"، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول التركية عن مقابلة للوزير مع قناة CNN Turk.

وأضاف غُل أن تركيا "تعاملت مع القضية منذ البداية باهتمام بالغ ودقة كبيرة، وأدى موقفها إلى معرفة الجميع بحقيقة ما حدث".

وأشار إلى أن السلطات التركية طلبت من نظيرتها السعودية تسليمها متهمين في القضية، مضيفاً أن تركيا تتابع الإجراءات المتعلقة بملاحقة المتورطين في الجريمة عن طريق الإنتربول.

ما التالي: يرى الصحفي التركي فرحات أونلو أحد مؤلفي كتاب “فظائع دبلوماسية: الأسرار المظلمة لقتل خاشقجي” أن المعلومات الحساسة التي كشفتها تركيا في الفترة الماضية، جعلت جهاز الاستخبارات الأميركية مهتماً بهذه التفاصيل، مشيراً إلى أن الدبلوماسية والمخابرات التركية عملتا على نقل هذه المعلومات إلى العالم.

وقال أونلو في حديث لـTRT عربي، إن صورة محمد بن سلمان مدافعاً عن الديمقراطية قد تغيرت تماماً بعد ما كُشف في قضية خاشقجي، موضحاً أن تركيا لن تبقى وحدها في هذا الملف.

وتوقع أونلو أن تواصل تركيا حملتها الدبلوماسية حتى كشف الحقيقة كاملة، وأضاف "ستحاول تركيا أن تُبقي القضية حية في الضمير العالمي".

وحول مقطع الفيديو الذي نشرته قناة a haber، أشار أونلو إلى أن ما كُشف حول دخول الحقائب إلى منزل القنصل وعدم خروجها، يحمل ذات أهمية معلومة دخول خاشقجي إلى القنصلية وعدم خروجه، وهو ما جذب الانتباه الإعلامي العالمي مرة أخرى للقضية.