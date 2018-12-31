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احتجاجات متواصلة في السودان والبشير يؤكد أن البلاد ستخرج من "الأزمة"، وترمب يقول إن الولايات المتحدة والصين أحرزتا تقدّماً في حلّ الأزمة التجارية بينهما.

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أبرز الأسئلة المتداولة في 2018

البشير: سنخرج من الأزمة رغم محاولات تركيع السودان

شدد الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، على أن بلاده ستخرج من الأزمة، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الداخلية أحمد بلال، وقوف الشرطة الكامل مع البشير. جاء ذلك في لقاء للبشير بقيادات الشرطة السودانية في "دار الشرطة" بالخرطوم. [الأناضول]

وقال البشير "سنخرج من الأزمة رغم محاولات بعض الناس تركيع السودان". وأضاف "سنتجاوز المرحلة، ولكن هذا يحتاج إلى الصبر والعمل المستمر". وتابع "الأمن سلعة غالية ولن نفرّط في أمن المواطن والمنشآت والهدف ليس قتل المواطنين". [الأناضول]

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه مدن وولايات سودانية في الخروج في مظاهرات منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، للاحتجاج على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية. [TRT عربي]

هل تنفرج الأزمة التجارية بين الصين والولايات المتحدة؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إثر مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جينبنغ السبت، أنّه تمّ إحراز "تقدّم كبير" على صعيد المحادثات التجارية الجارية بين البلدين لإنهاء حرب الرسوم الجمركية الدائرة بينهما. [وكالة الصحافة الفرنسية]

وقال ترمب في تغريدة على حسابه "أجريت مكالمة مطوّلة وجيدة مع نظيري الصيني. الاتفاق الذي سنبرمه مع بكين لحل الأزمة التجارية يسير بشكل جيد، وإذا تم إقراره فسوف يكون شاملاً وسيزيل نقاط الخلاف كافة، وقد حققنا تقدماً كبيراً في هذا الخصوص". [الأناضول]

وكانت واشنطن وبكين فرضتا رسوماً جمركية متبادلة على أكثر من 300 مليار دولار من السلع في وقت سابق من هذا العام، مما أدخلهما في نزاع أسهم في انخفاض أسواق المال. إلا أنّ العلاقات بين البلدين تحسّنت منذ اتفاق رئيسيهما مطلع ديسمبر/كانون الأول على هدنة مدتها 90 يوماً للتوصّل إلى اتفاق. [وكالة الصحافة الفرنسية]

قام بتحرير هذه النشرة معاد بادري، صحفي في فريق تحرير TRT عربي.