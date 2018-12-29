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أردوغان يعتبر ادعاء جيش النظام السوري دخول منبج جزءاً من "الحرب النفسية"، وانفجار يستهدف حافلة سياح في مصر.

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جيش النظام السوري يعلن دخول منبج.. وأردوغان يرد "حرب نفسية"

شكك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ادعاءات النظام السوري بدخول مدينة منبج، وقال أردوغان "قوات الأسد تشن حرباً نفسية في منبج ولا شيء مؤكد هناك حتى الآن بحسب الاستخبارات التركية ومسؤولين روس". [ديلي صباح]

وأشار الرئيس التركي إلى معارضة بلاده تقسيم سوريا، مؤكداً "هدفنا هو خروج التنظيمات الإرهابية منها وعندما يتحقق ذلك لن يبقى لنا شيء نفعله في هذا البلد". [ديلي صباح]

من جهته، أرسل "الجيش الحر"، الجمعة، تعزيزات جديدة إلى الخطوط الأمامية نحو مدينة منبج، وتتكون التعزيزات من عناصر فرقة "الحمزة"، ترائقهم أسلحة ثقيلة وعربات مصفحة، وسط ترقب لعملية مشتركة مع الجيش التركي في المنطقة. [الأناضول]

مقتل 3 سائحين في مصر في تفجير قرب الأهرامات

قالت السلطات المصرية إن ثلاثة سياح فيتناميين ومرشداً سياحياً مصرياً لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن عشرة آخرين، الجمعة، عندما انفجرت عبوة بدائية الصنع أثناء مرور الحافلة السياحية التي كانت تقلهم على بعد أقل من أربعة كيلومترات من أهرامات الجيزة. [رويترز]

وذكرت وزارة الداخلية المصرية أن عبوة بدائية الصنع كانت مخبأة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة انفجرت أثناء مرور الحافلة السياحية. [رويترز]

وأفاد التلفزيون الرسمي في مصر، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يتابع تطورات الحادث، ويزور المصابين بالمستشفى، دون تفاصيل إضافية. [الأناضول]