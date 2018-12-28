سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 28 ديسمبر/كانون الأول 2018
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خلاصات من TRT عربي: 28 ديسمبر/كانون الأول 2018
مدخل سفارة الإمارات في العاصمة السورية  / Reuters
28 ديسمبر 2018

أهمالأحداث:

الإمارات تعيد فتح سفارتها في سوريا، والحكومة الإسرائيلية تصادق على مخطط لبناء 2191 وحدة استيطانية في مدن الضفة الغربية.

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    الإمارات تعيد فتح سفارتها في سوريا

    أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق يوم الخميس في خطوة تمثل دفعة دبلوماسية كبيرة للرئيس بشار الأسد من دولة عربية حليفة للولايات المتحدة كانت ذات يوم تقدم الدعم لمعارضيه. [رويترز]

    وبدأ القائم بأعمال السفير الإماراتي بالنيابة مباشرة في مزاولة عمله من مقر سفارة الإمارات في دمشق اعتباراً من الخميس 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري. [وكالة أنباء الإمارات (وام) ]

    وقالت أبو ظبي إن القرار يؤكد "حرص الإمارات على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي، بما يعزز ويفعّل الدور العربي في دعم استقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري". [TRTعربي]

    وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على تويتر ”قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بعودة عملها السياسي والدبلوماسي في دمشق يأتي بعد قراءة متأنية للتطورات ووليد قناعة أن المرحلة القادمة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري حرصا على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها“. [رويترز]

    الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 2191 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

    صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطط لبناء نحو 2200 وحدة استيطانية في مدن الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت به حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان. [الأناضول]

    وقالت الهيئة الحقوقية إن "وزارة الدفاع الإسرائيلية صادقت على هذه الخطط الإسرائيلية"، في وقت يستعد فيه البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" للتصويت على حل نفسه تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة، دعا إليها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل. [عربي21]

    وكانت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" ذكرت مساء الأربعاء، أن تقدما طرأ في إجراءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة، موضحة أن "التقدم الذي طرأ في الإجراءات يهدف لبناء 1300 وحدة استيطانية جديدة، بينها 82 وحدة في مستوطنة عوفرا، وذلك ردا على العمليات الأخيرة التي نفذها الفلسطينيون، واستهدفت جنودا ومستوطنين إسرائيليين".[مكان]

    مصدر:TRT عربي
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