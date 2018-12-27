أهم الأحداث:

ترمب يتفقد القوات الأميركية في العراق خلال زيارة مفاجئة، ومبارك يواجه مرسي لأول مرة ويتهم حماس بإرسال مسلحين إلى مصر في 2011.

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مبارك ومرسي وجهاً لوجه لأول مرة

قال الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، الأربعاء، إنه تلقى تقريراً وهو في السلطة يفيد بتسلل نحو 800 عنصر مسلح لحدود البلاد الشرقية عبر أنفاق لدعم جماعة الإخوان المسلمين إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عاماً. [رويترز]

وكشف مبارك تفاصيل جديدة عن ثورة يناير/كانون الثاني 2011، في أول مواجهة مع الرئيس السابق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في تاريخ البلاد، بالقضية المعروفة باسم "اقتحام السجون". وأشار مبارك إلى أنه لم يعلم شيئاً عن "وجود مخطط وقع بين الإخوان وإيران وحماس وحزب الله والولايات المتحدة لتنفيذ أمر يستهدف إحداث فوضى والاستيلاء على السلطة في مصر لتسهيل تنفيذ استقطاع جزء من سيناء لإعطائها إلى فلسطين". [الأناضول]

ترامب يقوم بزيارة مفاجئة لتفقد القوات الأمريكية في العراق

قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيارة مفاجئة للقوات الأميركية في العراق يوم الأربعاء بمناسبة عيد الميلاد وهي أول زيارة له لمنطقة صراعات بعد عامين تقريبا من رئاسته وعقب أيام من الإعلان عن سحب القوات الأميركية من سوريا. [رويترز]

وهبطت طائرة الرئاسة الأميركية في قاعدة الأسد الجوية غربي بغداد بعد رحلة ليلية من واشنطن وبصحبته السيدة الأولى ميلانيا ترامب ومجموعة صغيرة من المساعدين ومسؤولي جهاز أمن الرئاسة وعدد من الصحفيين.[رويترز]

وفي أول زيارة له إلى جنود أميركيين في مناطق صراع، قال ترامب، في قاعدة "عين الأسد" الجوية غرب بغداد، إنه ليس لديه أي خطط لسحب قوات بلاده من العراق. [CNN]

وأضاف ترامب أنه "يمكن استخدام العراق كقاعدة إذا أردنا أن نفعل شيئا في سوريا"، مدافعا عن قراره بسحب القوات الأميركية من سوريا بعد هزيمة تنظيم "داعش". [CNN]

وتابع: "أوضحت منذ البداية أن مهمتنا في سوريا هي تجريد داعش، من معاقله العسكرية." وأضاف "قبل ثماني سنوات، ذهبنا إلى هناك لثلاثة أشهر فقط لكننا لم نغادر أبداً.. والآن، نحن نقوم بتصحيح الأمور". [الأناضول]