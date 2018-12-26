سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 26 ديسمبر/كانون الأول 2018
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 26 ديسمبر/كانون الأول 2018
قصف إسرائيلي في سوريا&nbsp;
26 ديسمبر 2018

أهم الأحداث:

البشير يتهم من سمّاهم "الخونة والعملاء" باستغلال الظروف الاقتصادية لتأجيج الشارع، ومصادر سورية تقول إن طائرات إسرائيلية قصفت أهدافاً قرب دمشق.

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البشير: خونة وعملاء استغلوا الضائقة المعيشية لتخريب البلاد

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن "بعض الخونة والعملاء والمرتزقة والمندسّين استغلوا الضائقة المعيشية للتخريب لخدمة أعداء السودان". [وكالة السودان للأنباء]

وقال البشير إن "الحرب تُشَنّ ضد السودان بسبب تمسكه بدينه وعزته التي لا يبيعها بالقمح أو الدولار"، وأشار إلى استضافة السودان لاجئين وإيوائهم وتقديم الخدمات لهم. [وكالة السودان للأنباء]

ويشهد السودان منذ الأربعاء الماضي احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار، اتسعت رقعتها لاحقاً حتى طالت 14 ولاية من أصل 18، وأسفرت عن سقوط قتلى. [الأناضول]

مصادر سورية: الجيش الإسرائيلي يطلق صواريخ على أهداف قرب دمشق

نقلت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن مصدر عسكري قوله إن الطيران الحربي الإسرائيلي أطلق صواريخ على أهداف قرب دمشق يوم الثلاثاء وأصاب ثلاثة جنود سوريين. [رويترز]

وقال المصدر العسكري "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ معادية أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية وتتمكن من إسقاط معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها". [الوكالة العربية السورية للأنباء سانا]

وأضاف "اقتصرت أضرار العدوان على مخزن ذخيرة وإصابة ثلاثة جنود بجراح". فيما لم تتضح طبيعة الأهداف بعد.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن منظومة الدفاع الجوي التابعة له، تصدت لصاروخ مضاد للطيران أطلق من سوريا. وقال في بيان له، إنه "لم تقع أية إصابات أو أضرار نتيجة الصاروخ المضاد". [الأناضول]

  • قام بتحرير هذه النشرة محمد مصطفى، صحفي في فريق تحرير TRT عربي

مصدر:TRT عربي - وكالات
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