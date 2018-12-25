سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 25 ديسمبر/كانون الأول 2018
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 25 ديسمبر/كانون الأول 2018
مظاهرات متواصلة في  السودان احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وشح السلع / AP
25 ديسمبر 2018

أهم الأحداث:

البشير يؤكد استمرار الدولة في إجراء إصلاحات اقتصادية ويحذّر من "الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط"، ونتنياهو يعلن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أبريل/نيسان القادم.

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البشير يَعِد باتخاذ إجراءات جادة تعيد ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي السوداني

أكّد الرئيس السوداني عمر البشير، في لقاء جمعه بمسؤولي جهاز الأمن والمخابرات الوطني، استمرار الدولة في إجراء إصلاحات اقتصادية توفر للمواطنين حياة كريمة، ودعا المواطنين إلى "عدم الالتفات إلى مروّجي الشائعات، والحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط". [وكالة السودان للأنباء]

جاءت تصريحات البشير في أول رد فعل له على استمرار التظاهرات لليوم السابع على التوالي في عدة مدن سودانية، تنديداً بتدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وشُحّ السلع. [TRT عربي]

وصرّحت تجمعات مهنية بأنها ستبدأ إجراءات تضامنية مع مطالب الاحتجاجات، بعد سقوط أكثر من 22 قتيلاً في المواجهات المستمرة بين الشرطة السودانية والمحتجين، حسب المعارضة، بينما وَكّلت الحكومة مهمة حماية المنشآت الحيوية إلى الجيش، في ظلّ محاولاتها للسيطرة على الأوضاع. [TRT عربي]

إسرائيل.. انتخابات برلمانية مبكرة في أبريل/نيسان القادم

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة خلال أقلّ من أربعة أشهر، في محاولة للحصول على تفويض سياسي جديد قد يساعده على النجاة من اتهامات محتملة في تحقيقات عن مزاعم فساد. [رويترز]

وقالت الحكومة الإسرائيلية إن السبب الرئيس للدعوة لانتخابات مبكرة هو خلافات داخل الائتلاف الحاكم بخصوص مشروع قانون جديد للتجنيد العسكري، يؤثر على إعفاء اليهود المتدينين من التجنيد الإجباري. [رويترز]

وقال نتنياهو إن إسرائيل يمكنها إجراء انتخابات في الحال، مخالفاً تصريحاته قبل شهر ونصف عندما استقال وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، حين أوعز إلى شركائه بتجنب إجراء انتخابات مبكرة لأسباب أمنية. [هآرتس]

  • قام بتحرير هذه النشرة محمد مصطفى، صحفي في فريق تحرير TRT عربي

مصدر:TRT عربي - وكالات
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