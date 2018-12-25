سياسة
4 دقيقة قراءة
تحركات للجيش التركي وحلفائه شماليّ سوريا.. هل اقتربت عملية شرق الفرات؟
تواصل تركيا إرسال تعزيزات عسكرية إلى حدودها الجنوبية مع سوريا، في الوقت الذي تعزز فيه المعارضة السورية المسلحة وجودها العسكري على أطراف منبج. تأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه واشنطن سحب قواتها من سوريا. فهل نشهد قريباً عملية عسكرية شرق الفرات؟
تحركات للجيش التركي وحلفائه شماليّ سوريا.. هل اقتربت عملية شرق الفرات؟
تعزيزات عسكرية تركية جديدة تتجه إلى الحدود مع سوريا / AA
25 ديسمبر 2018

ما المهم: أرسل الجيش التركي، الإثنين 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تعزيزات عسكرية على الحدود مع سوريا، فيما شهدت المناطق المجاورة لمدينة منبج السورية حضوراً كثيفاً لفصائل المعارضة السورية المسلحة.

تأتي هذه التحركات بعد أقل من يومٍ واحدٍ على إعلان الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأميركي دونالد ترمب اتفاقهما على انسحابٍ منسَّق للقوات الأميركية من الأراضي السورية، وفقاً للقرار المفاجئ الذي اتخذه ترمب.

المشهد: صرّح متحدث باسم إحدى فصائل المعارضة المسلحة بأن مقاتلين تابعين للجيش السوري الحر عززوا وجودهم العسكري في المناطق المحيطة بمدينة منبج على خطوط المواجهة مع تنظيم YPG، الامتداد السوري لتنظيم PKK المصنف إرهابياً.

وقال متحدث باسم "الجيش الوطني" السوري المعارض، في تصريحات لرويترز، إن المقاتلين توجهوا إلى الجبهات المتاخمة لمنبج واتخذوا مواقع تسمح لهم بشن الهجوم في أي لحظة.

ولفت المتحدث باسم الفصيل السوري المعارض إلى أن "القوات الأميركية ما زالت في منبج"، موضحاً أن مقاتلي المعارضة لن يتقدموا إلا بعد أن تنسحب.

وذكرت وكالة الأناضول أن "الجيش السوري الحر في منطقة درع الفرات شمالي حلب أرسل وحدات عسكرية جديدة إلى خطوط الجبهة مع تنظيم YPG"، وأوضحت الوكالة أن هذه الوحدات "تكونت من مقاتلين ينتسبون إلى فرقة حمزة، بعد أن أتمّوا دورات تدريب في معسكرات الفرقة، إذ تَوجَّهوا إلى خطوط الجبهة مع أسلحتهم الثقيلة وعرباتهم المصفحة".

من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تركيا تملك القوة التي تمكنها من القضاء على تنظيم داعش المصنف إرهابياً، في سوريا بمفردها.

وأشار وزير الخارجية إلى أن تركيا أكدت مراراً عزمها تطبيق خريطة طريق منبج في أقرب وقت ممكن، والانتقال إلى شرق الفرات، مبينا أن "الجانب الأميركي أيضاً يقر بحدوث تأخر في هذا الإطار".

إعلان ترمب انسحاب القوات الأميركية هو ما أخّر انطلاق العملية حتى الآن، وإن كانت التحركات الميدانية الأخيرة تشير إلى احتمالية قرب موعد الحملة

- ناجي مصطفى - المتحدث باسم "الجبهة الوطنية" السورية المعارضة

الخلفيات والدوافع: كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن قبل نحو أسبوع عزم بلاده إطلاق عملية عسكرية شرق نهر الفرات ضد منظمتَي YPG وPYD، الامتداد السوري لتنظيم PKK المصنف إرهابياً.

وبعد أيام من تصريحات أردوغان بشأن حملة شرق الفرات، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة تنوي إنهاء وجودها العسكري في سوريا بالكامل بعد أن انتهت مهمتها بالقضاء على أغلب معاقل تنظيم داعش، وإيقاع هزيمة كبيرة بالتنظيم المصنف إرهابياً.

وقال ترمب، الأحد، إنه بحث الملف السوري في اتصال هاتفي مع أردوغان واتفق معه على تنسيق "انسحاب بطيء ومنسَّق بدقة للقوات الأميركية من المنطقة"، وهو ما أكّده الرئيس التركي، وأضاف أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم اللازم لانسحاب القوات الأميركية.

من جهته أوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، أن وفداً عسكرياً أميركياً سيزور تركيا ويبحث مع نظرائه الأتراك تنسيق عملية الانسحاب الأميركي.

ما التالي: أعلن المتحدث باسم "الجبهة الوطنية" السورية المعارضة النقيب ناجي مصطفى، أن "فصائل الجيش السوري الحر تنتظر على أهبة الاستعداد بدء الحملة العسكرية بالاشتراك مع قوات الجيش التركي، بهدف القضاء على التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري، وإعادة المهجَّرين إلى مساكنهم".

وأضاف مصطفى لـTRT عربي أن "إعلان ترمب انسحاب القوات الأميركية هو ما أخّر انطلاق العملية حتى الآن، وإن كانت التحركات الميدانية الأخيرة تشير إلى احتمالية قرب موعد الحملة".

وأشار مصطفى إلى أن "فصائل المعارضة السورية وقوات الجيش التركي تعملان بتناغُم عبر غرفة عمليات مشتركة"، مشيراً إلى أن الخطط العسكرية لبدء الحملة جاهزة بالفعل لإنفاذ العملية بكفاءة عالية وبأقل خسائر في الأرواح والممتلكات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us