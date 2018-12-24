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البنتاغون يعلن أن أمر انسحاب الجنود الأميركيين من سوريا تم توقيعه، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" تقول إن خطر إعادة الاعتقال يهدّد العرب السنّة في العراق.

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وزير دفاع أميركي بالوكالة

أعلن متحدث عسكري أميركي عن توقيع أمر انسحاب الجنود الأميركيين من سوريا، والذين تم نشرهم للمساعدة في القتال ضد تنظيم داعش المصنف إرهابياً. [وكالة الصحافة الفرنسية]

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان أكد له أنه "سيجتث" كل بقايا مقاتلي تنظيم داعش في سوريا. [وكالة الصحافة الفرنسية]

وأعلن الرئيس الأميركي أن باتريك شناهان، مساعد وزير الدفاع المستقيل جيم ماتيس، سيشغل منصب وزير الدفاع بالوكالة الشهر المقبل. [تويتر]

استقالة ماتيس جاءت بعد إعلان ترمب سحب قوات بلاده من سوريا معلناً هزيمة تنظيم داعش، وسط رفض للقرار من قِبل مؤسسات أميركية وحلفاء للولايات المتحدة، وفشل وزير الدفاع في ثني ترمب عن قراره. [TRT عربي]

"رايتس ووتش": الاعتقال يهدّد العرب السنّة في العراق

نشرت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان على موقعها الإلكتروني اليوم تقريراً يفيد بأن العرب السنّة الذين يقضون فترات سجنهم في إقليم شمال العراق لارتباطهم بتنظيم داعش، يواجهون خطر إعادة اعتقالهم بعد الإفراج عنهم، إذا ما حاولوا الالتحاق بأسرهم في المناطق التي تسيطر عليها بغداد. [هيومن رايتس ووتش]

وأوضحت المنظمة أن "المشكلة تنبع من غياب التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين لحكومة الإقليم والحكومة العراقية". وأضافت أنها وجدت أن لكل من النظامين القضائيين المنفصلين في العراق قوانين خاصة لمكافحة الإرهاب، تطبَّق في محاكمهما، وأن الأحكام بتهم الإرهاب أقصر بكثير في المحاكم الكردستانية. [هيومن رايتس ووتش]

قام بتحرير هذه النشرة معاد بادري، صحفي في فريق تحرير TRT عربي.