سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 24 ديسمبر/كانون الأول 2018
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 24 ديسمبر/كانون الأول 2018
 باتريك شناهان، مساعد جيم ماتيس وزير الدفاع الأميركي المستقيل، إلى جانب ترمب / AP
24 ديسمبر 2018

أهم الأحداث:

البنتاغون يعلن أن أمر انسحاب الجنود الأميركيين من سوريا تم توقيعه، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" تقول إن خطر إعادة الاعتقال يهدّد العرب السنّة في العراق.

الجديد على TRT عربي:

عباس يحل التشريعي ويدعو لانتخابات.. هل تتحقق المصالحة؟

خمسة أيام من الاحتجاج في السودان.. المطالب والاتهامات

شاهد!

تترك جوالك مقابل 100 ألف دولار؟

وزير دفاع أميركي بالوكالة

أعلن متحدث عسكري أميركي عن توقيع أمر انسحاب الجنود الأميركيين من سوريا، والذين تم نشرهم للمساعدة في القتال ضد تنظيم داعش المصنف إرهابياً. [وكالة الصحافة الفرنسية]

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان أكد له أنه "سيجتث" كل بقايا مقاتلي تنظيم داعش في سوريا. [وكالة الصحافة الفرنسية]

وأعلن الرئيس الأميركي أن باتريك شناهان، مساعد وزير الدفاع المستقيل جيم ماتيس، سيشغل منصب وزير الدفاع بالوكالة الشهر المقبل. [تويتر]

استقالة ماتيس جاءت بعد إعلان ترمب سحب قوات بلاده من سوريا معلناً هزيمة تنظيم داعش، وسط رفض للقرار من قِبل مؤسسات أميركية وحلفاء للولايات المتحدة، وفشل وزير الدفاع في ثني ترمب عن قراره. [TRT عربي]

"رايتس ووتش": الاعتقال يهدّد العرب السنّة في العراق

نشرت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان على موقعها الإلكتروني اليوم تقريراً يفيد بأن العرب السنّة الذين يقضون فترات سجنهم في إقليم شمال العراق لارتباطهم بتنظيم داعش، يواجهون خطر إعادة اعتقالهم بعد الإفراج عنهم، إذا ما حاولوا الالتحاق بأسرهم في المناطق التي تسيطر عليها بغداد. [هيومن رايتس ووتش]

وأوضحت المنظمة أن "المشكلة تنبع من غياب التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين لحكومة الإقليم والحكومة العراقية". وأضافت أنها وجدت أن لكل من النظامين القضائيين المنفصلين في العراق قوانين خاصة لمكافحة الإرهاب، تطبَّق في محاكمهما، وأن الأحكام بتهم الإرهاب أقصر بكثير في المحاكم الكردستانية. [هيومن رايتس ووتش]

قام بتحرير هذه النشرة معاد بادري، صحفي في فريق تحرير TRT عربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us