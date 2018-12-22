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تركيا تؤجل عملية "شرق الفرات" العسكرية حتى حين، وتحقيق صحفي يفنّد مزاعم إدارة ترمب ويكشف أن المعركة ضدّ داعش لا تزال طويلة.

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تفاهم تركي أميركي يعلّق عملية "شرق الفرات" العسكرية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قرار بلاده تأجيل إطلاق العملية العسكرية شرق نهر الفرات شمالي سوريا، يأتي القرار التركي بعد قرابة يوم من قرار الولايات المتحدة سحب قواتها الموجودة في سوريا، وبعد موافقة واشنطن على صفقة محتملة لبيع نظام الدفاع الصاروخي باتريوت لتركيا. [TRTعربي]

وأضاف أردوغان "سمعنا الملاحظات الواضحة والواعدة من الإدارة الأميركية في الأيام الأخيرة، ونرحب بهذه الكلمات ولكن بحذر"، وقال أردوغان "أجّلنا عملية شرق الفرات حتى نرى نتائج خطة الولايات المتحدة للانسحاب من سوريا على أرض الواقع"، وأكّد أن ليس لبلاده أطماع في سوريا، ولكن موقفها واضح تجاه "الهجمات الإرهابية" التي تستهدف تركيا من تلك الأراضي. [وكالةالأناضول]

وكان الرئيس التركي أعلن الأسبوع الماضي عزم بلاده إطلاق عملية عسكرية في مناطق شرق نهر الفرات التي تسيطر عليها منظمات تابعة لـPKK المصنف إرهابياً. وأعربت الولايات المتحدة عن تخوّفها من العملية، غير أن اتصالاً بين الرئيسين التركي والأميركي بدا أنه غيّر من ردود أفعال الطرفين. [TRTعربي]

المعركة ضدّ داعش.. صفحة لم تُطوَ بعد

كشف تحقيق صحفي عن استمرار المعركة التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية للإطاحة بتنظيم داعش شرق سوريا. وعلى عكس تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن التنظيم لم يعد موجوداً، إلا أن الوقائع تثبت أن المعارك ضدّه اشتدّت في الأسابيع القليلة الماضية. [الجزيرة]

وأثبت التحقيق المشترك الذي أجرته شبكة الجزيرة بالاشتراك مع موقع ذي إنترسبت الأميركي، سقوط عشرات القتلى في قتال جرى في الأيام الأخيرة بين مجموعات مسلحة تدعمها الولايات المتحدة، ومقاتلي داعش في محافظة دير الزور شرقيّ سوريا. [TheIntercept]

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن الخميس عزمه سحبَ قوّات بلاده من الأراضي السورية. وبرّر قراره بالقول إن "الوقت قد حان لعودة الجنود الأميركيين من سوريا"، وأضاف "هَزمنا داعش في سوريا، وكان هذا سبب بقائنا هناك خلال فترة رئاستِي، لقد انتصرنا، وأنزلنا بهم هزيمة قاسية، لقد استعدنا الأرض". [TRTعربي]

قام بتحرير هذه النشرة معاد بادري، صحفي في فريق تحرير TRT عربي.