سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 21 ديسمبر/كانون الأول 2018
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 21 ديسمبر/كانون الأول 2018
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقداه في أنقرة / Reuters
21 ديسمبر 2018

أهم الأحداث:

ثمانية قتلى في المظاهرات المستمرة بعدة مدن سودانية احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وندرة السلع، والرئيسان التركي والإيراني يختتمان محادثاتهما بمؤتمر صحفي في أنقرة ويؤكدان رفض العقوبات الأميركية.

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      استمرار الاحتجاجات الشعبية في السودان اعتراضاً على ارتفاع الأسعار

      خرج مئات السودانيين في مسيرات بمناطق مختلفة في البلاد احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وأزمتَي الطاقة والخبز اللتين تضربان البلاد منذ أشهر. [TRT عربي]

      قال مسؤولان لمحطة تلفزيونية محلية إن ثمانية أشخاص قتلوا في احتجاجات بمدينة القضارف السودانية وولاية نهر النيل يوم الخميس.[رويترز]

      وازداد الغضب الشعبي بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم وغيرهما من المصاعب خاصة مضاعفة تكلفة الخبز هذا العام ووضع حدود للسحب من البنوك. [رويترز]

      من جهته، قال رئيس الوزراء السوداني معتز موسى "ستوضع معالجات محددة لضبط وتوجيه الدعم لمستحقيه". وأوضح أن موازنة العام الجديد تهدف إلى معالجة تراجع الإنتاج ودفع الصادرات. [TRT عربي]

      الزعيمان التركي والإيراني يؤكدان على أهمية التعاون الاقتصادي بين بلديهما

      عقد الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، الخميس، مؤتمراً صحفياً مشتركاً بعد مباحثات دامت يومين في إطار زيارة قام بها روحاني للعاصمة التركية أنقرة، لأول مرة بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران. [TRT عربي]

      وانتقد أردوغان العقوبات الأميركية التي فُرضت على طهران في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، منوهاً بأنه "لا ينبغي لأحد أن يعتقد بأننا سننهي علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع إيران بسبب العقوبات الأميركية". [الأناضول]

      وتمنى أردوغان أن يفتح الاجتماع الباب لتعاونات ومشاريع واستثمارات جديدة بين البلدين. [الأناضول]

      من جهته أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وشكر تركيا على موقفها حيال العقوبات الأميركية التي فُرضت على طهران مؤخراً. [TRT عربي]

      • قام بتحرير هذه النشرة محمد مصطفى.. صحفي في فريق تحرير TRT عربي

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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