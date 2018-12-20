ما المهم:بعد أقل من أسبوع على آخر مظاهرة لأصحاب السترات الصفراء في فرنسا، ظهرت مظاهرات جديدة، وحراك مستحدث جاء هذه المرة من عناصر الشرطة الفرنسية التي واجهت أعمال الشغب على إثر احتجاجات السترات الصفراء.

حيث بدأت الشرطة الفرنسية، الأربعاء، مظاهرات احتجاجية على تدني الرواتب وظروف العمل تحت شعار "السترات الزرقاء"؛ وذلك لمطالبة وزارة الداخلية بدفع مقابل 23 مليون ساعة عمل إضافي تحملها عناصر الشرطة.

وجاءت المظاهرات تلبيةً لدعوة أطلقتها نقابات الشرطة الفرنسية، أو اتحاد الشرطة، لإطلاق حراك "السترات الزرقاء". وأطلق الحراك على احتجاجات الأربعاء، اسم "الإجراء رقم1" كما فعل سابقاً منظمو "السترات الصفراء" التي وصلت بدورها إلى "الإجراء رقم 5".

المشهد: أتت هذه الاحتجاجات عقب فشل نقابات الشرطة ووزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه، الثلاثاء، في التوصل إلى "حل نهائي يخفف من وطأة غضب الشرطة". ولفتت النقابات إلى أنّ إجمالي ساعات العمل الإضافية التي لم تدفعها الحكومة بلغت 275 مليون يورو.

ويوم الثلاثاء، تعهّدت الحكومة الفرنسية، بدفع 300 يورو مكافأة لكل شرطي شارك في تفريق مظاهرات "السترات الصفراء"، إلا أنّ هذا التعهد لم يجعل الشرطة تعدل عن حراكها الاحتجاجي. مع العلم أنّ منظمي الاحتجاجات يتناقلون يوم الخميس أنّ وزير الداخلية والحكومة رضخوا، عقب الاحتجاجات، إلى طلب مناقشة إعادة تقييم رواتب الشرطة، وفق مواقع فرنسية محلية.

وكانت نقابات الشرطة قد حثّت أعضاءها على تأدية "المهام الطارئة" فقط في إطار الالتزام بالحد الأدنى من المهام، كإحدى وسائل المكافحة من أجل تحسين ظروف العمل، والحصول على رواتب أفضل. كما شجعت النقابات أعضاءها على الاكتفاء بـ"سد مداخل أقسام الشرطة المحلية"؛ ذلك أنّ الشرطة لا يمكنها تنفيذ إضراب وفقاً للقانون.

كانت نقابات الشرطة قد حثت أعضاءها على تأدية "المهام الطارئة" فقط في إطار الالتزام بالحد الأدنى من المهام

وفي السياق ذاته، شهد مطار "شارل ديغول" أكبر مطارات البلاد وثاني أكبر مطار في أوروبا، الأربعاء تباطؤاً في حركة المسافرين وتكدساً في صالات الجوازات، إثر مشاركة عناصر من شرطة المطار في احتجاجات "السترات الزرقاء". وفي مدينة روان، شمال غرب البلاد، أغلق نحو خمسين عنصراً من الشرطة المركز المحلي ولم يؤمّنوا سوى الخدمات الطارئة، كما جرى الأمر نفسه في عدة مدن أخرى، مثل بوردو.

خلفيات ودوافع: يتزامن حراك الشرطة مع استعداد الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، لتبني ميزانية العام المقبل للقوات الأمنية، الخميس، لاسيما تلك الخاصة بقطاع الشرطة، وفق تصريحات صحفية لاتحاد الشرطة الفرنسي.

بدوره، علّق قائد اتحاد الشرطة فريدريك لاغاش، على مظاهرات "السترات الزرقاء"، قائلاً إنّه "لمواجهة عدم مسؤولية (الحكومة)، نحن مضطرون أن نكون غير مسؤولين في تحركاتنا"، وفق موقع "ذا لوكال".

جدير بالذكر، أنه في شهر يوليو/تموز الماضي، أشار "تقرير برلماني إلى صورة قاتمة جداً عن وضع قوات حفظ الأمن، بينما لم يدفع وقوع أحداث السترات الصفراء في الفترة اللاحقة، وتحريك أعداد كبيرة من الشرطة إلى تحسين الأمور"، وفق ما ذكر موقع "لا ديبيش" الفرنسي.

في شهر يوليو/تموز الماضي، أشار "تقرير برلماني إلى صورة قاتمة جداً عن وضع قوات حفظ الأمن

بين السطور:في مقابلة نُشرت، الخميس، مع الأكاديمي الفرنسي آلان بوير، قال إنه "عقب احتجاجات السترات الصفراء، برزت فرصة للشرطة"، ذلك أن "الضيق العميق الذي يعانيه رجال الشرطة ليس جديداً، ولكنّ أحداً لم يتعامل معه" في السابق. وأضاف بوير أنّ "قوات الأمن سئموا تحريكهم دوماً دون أن يحصلوا على شيء"، في إشارة إلى عدم تنفيذ مطالبهم.

ما التالي:يقول المُحاضر في جامعة بيزانسون الفرنسية سعيد السالمي، إنّ حركة السترات الصفراء “أحْيت ثقافة الاحتجاج” في الشارع، وهذه إحدى زوايا فهم الحركة الجديدة. إلا أنّ السالمي يوضح في سياق حديثه لـTRT عربي أنّ خفوت زخم السترات الصفراء في مظاهراتهم الأخيرة يعود لأسباب “من بينها أن الإجراءات التي عرضها الرئيس إيمانويل ماكرون خففت من الضغوط عليه، وجعلته في موقع أقوى في المفاوضات مع الشرطة“. وبينما يُبدي السالمي اعتقاده أنّ الرئيس الفرنسي سيُلبي مطالب للشرطة، بما يؤدي إلى تراجع حراكها أيضاً، فإنّه يُبقي كل شيء رهناً لمتابعة حجم الاحتجاجات المقبلة للسترات الصفراء، لأنّ ذلك “سيحسم معادلة الشارع“.