سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 20 ديسمبر/كانون الأول 2018
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 20 ديسمبر/كانون الأول 2018
قاعدة أميركية شمالي سوريا / AFP
20 ديسمبر 2018

أهم الأحداث:

البنتاغون يعلن بدء سحب القوات الأميركية من سوريا. والخارجية اللبنانية تعرب عن قلقها من بيان اليونيفيل وتطالب بوقف خروقات إسرائيل.

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      البيت الأبيض: الولايات المتحدة تنتقل إلى مرحلة جديدة في المعركة ضد داعش في سوريا

      قال البيت الأبيض الأربعاء، إن الولايات المتحدة بدأت إعادة قوات من سوريا إلى الوطن مع انتقالها إلى مرحلة جديدة في الحملة ضد تنظيم داعش، وأوضح أن التنظيم المصنف إرهابياً قد هُزم. وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ”تلك الانتصارات على داعش في سوريا لا تشير إلى نهاية التحالف العالمي أو حملته. بدأنا إعادة القوات الأميركية إلى الوطن مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من هذه الحملة“. [رويترز]

      من جانبها أوضحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم الأربعاء أنها بدأت عملية سحب القوات الأميركية من سوريا مع انتقال الولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة في الحملة ضد تنظيم داعش. وقالت دانا وايت، المتحدثة باسم البنتاغون، في بيان بأن ”التحالف حرر الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، لكن الحملة ضده لم تنته“. [رويترز]

      كما نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها "لقد هَزمْنا تنظيم داعش وكان ذلك السبب الوحيد للوجود هناك خلال فترتِي الرئاسية". [twitter]

      لبنان قلق من بيان اليونيفيل ويطالب بوقف خروقات إسرائيل

      أعربت الخارجية اللبنانية، الأربعاء، عن قلقها من بيان قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) بشأن وجود أنفاق جنوبي لبنان، وطالبت مجلس الأمن الدولي بوقفت الخروقات الإسرائيلية اليومية للقرار رقم 1701. كما شددت الخارجية اللبنانية في بيانها على "موقف لبنان الواضح لجهة الالتزام الكامل بالقرار، ورفضها جميع الخروقات له من أي نوع كانت". [الأناضول]

      من جانبها أعربت مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، الأربعاء، عن خشيتها من أن تكون الجلسة الطارئة التي يعقدها مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، حول 4 أنفاق قالت إسرائيل إنها اكتشفتها قرب الخط الأزرق، "مقدمة لعدوان إسرائيلي آخر على البلاد". [الأناضول]

      مصدر:TRT عربي
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