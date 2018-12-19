ماالمهم: أعلنت المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء، عن ميزانيتها لعام 2019، التي تعتبر الأعلى في تاريخ المملكة. وذلك على الرغم من العجز الذي تعانيه السعودية للسنة السادسة على التوالي بسبب انخفاض أسعار النفط، لتصل قيمة العجز إلى 35 مليار دولار. ما فاقم مشكلاتها الاقتصادية ودفعها لفرض رسوم جديدة على الوافدين وأسرهم وفرض ضريبة مضافة على المبيعات.

وتبدو السعودية واثقةً من خطواتها في جلب استثمارات خارجية للمملكة، بهدف تنويع اقتصادها والتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط.

المشهد: أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في جلسة للحكومة، أنه من المتوقع أن يبلغ الإنفاق في ميزانية 2019 -التي تعتبر أكبر ميزانية في تاريخ السعودية- نحو 1.1 تريليون ريال (295 مليار دولار)، بينما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال (260 مليار دولار).

وفيما يتعلق بالعجز، صرحت وزارة المالية في بيان لها أن العجز المتوقع، والبالغ 35 مليار دولار، سيتم تمويله عبر "السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة"، وعبر الاقتراض.

في حين فرضت السعودية بداية عام 2018 ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وحصّلت من خلالها 46.5 مليار ريال (12 مليار دولار)، وزادت الرسوم على الوافدين وأسرهم، وفرضت ضرائب على بضائع معينة.

وخلال جلسة مجلس الوزراء أوضح ولي العهد محمد بن سلمان، أن الهدف من إقرار هذه الميزانية "دعم النمو الاقتصادي في المملكة ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي ضمن رؤية المملكة 2030". وهي الخطة الاقتصادية التي يتبناها الأمير محمد بن سلمان.

ومن ضمن أهم المشاريع التي يسعى ولي العهد لاستقطاب استثمارات أجنبية من خلالها ودفع القطاع الخاص للمشاركة، هي "مدينة نيوم"، التي تسعى السعودية لبنائها على البحر الأحمر، واستقطاب نحو 500 مليار دولار على شكل استثمارات فيها.

فيما تتعرض السعودية لضغوط على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الأمر الذي تسبب بانسحاب مستثمرين كبار من المنتدى الاقتصادي السعودي "دافوس الصحراء" في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما تواجه السعودية اتهامات من قبل منظمات حقوقية بارتكاب "جرائم حرب" في اليمن بقيادتها تحالفاً عسكرياً دعماً للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

ومنذ بدء التدخل العسكري بقيادة التحالف العربي في اليمن، قُتل نحو 10 آلاف شخص، بينما يواجه أكثر من 14 مليون يمني خطر المجاعة، وفقاً لمصادر حقوقية أممية، ما دفع بدول عديدة إلى إعلان وقف بيع الأسلحة للمملكة، والمطالبة بفتح تحقيقات إزاء جرائم الحرب التي ارتكبت في اليمن.

ماالتالي: المؤشرات العالمية تشير إلى أن السعودية تواجه تحدياً رئيساً عام 2019 في حال بقيت أسعار النفط في مستوياتها المتدنية، بعدما خسرت نحو ثلث قيمتها في الأشهر الأخيرة.

ولكن ولي العهد أكد خلال إعلان الميزانية أن بلاده ماضية في "تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية"، في محاولة لوقف الارتهان التاريخي للنفط.

الخبير الاقتصادي حسام عايش لـTRTعربي، قال إن "السعودية تَراجع نموها الاقتصادي بنسبة 0.3%، وهي تدعي الدفع نحو تحسين القطاع غير النفطي والذي يعتمد بشكل غير مباشر على الإيرادات النفطية، والتي تتراجع على نحو ملحوظ في المملكة، بالإضافة لصرف بدلات المعيشة للمواطنين التي باتت تثقل كاهل الدولة."

التحدي الآخر يتمثل بالعجز المالي؛ فقد قُدرت قيمة العجز المالي الذي أوردته وزارة المالية في بيانها في عام 2018 بـ136 مليار ريال (36 مليار دولار). وتشير التوقعات بأن يبلغ العجز في سنة 2019 نحو 35 مليار دولار، بحيث يصبح مجموع العجز المتراكم منذ 2014 نحو 313 مليار دولار.

كما أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ 1000 ريال سعودي، للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين شملت الطلبة أيضاً، لمدة عام مالي واحد فقط.

وأكد عايش أن "صندوق النقد الدولي حذّر السعودية مراراً من ارتفاع مديونيتها التي تصل إلى 21.1%، من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق الدين العام خلال هذا العام، وهذا ما سيزيد من العجز المالي للسعودية على مدار سنوات قادمة بسبب سياسة الاقتراض، والتي ستؤثر على رؤية 2030."

"صندوق النقد الدولي حذر السعودية مراراً من ارتفاع مديونتها التي تصل إلى 21.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق الدين العام خلال هذا العام." - حسام عايش - خبير اقتصادي

بينالسطور: من ضمن البنود التي أقرتها السعودية في ميزانيتها لعام 2019، حجم الإنفاق العسكري، والذي يقدر بقيمة 51 مليار دولار، أي بنسبة 17.3% من موازنتها.

التقرير العالمي لمكتب "IHS ماركت" رصد ميزانيات الدفاع في دول العالم خلال 2018، ويظهر في التقرير تجاوز ميزانية السعودية الدفاعية لميزانية فرنسا، حيث باتت المملكة تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في ميزانيات الدفاع.

وبيّنت وثيقة الموازنة الصادرة عن وزارة المالية، أن القطاع العسكري جاء ثاني أعلى القطاعات الاقتصادية من حيث المخصصات، بعد قطاع التعليم، ليسبق الإنفاق على الصحة.