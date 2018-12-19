سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 19 ديسمبر/كانون الأول 2018
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 19 ديسمبر/كانون الأول 2018
مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا في دمشق - 24 أكتوبر/تشرين الأول 2018 / AFP
19 ديسمبر 2018

أهم الأحداث:

وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا يناقشون تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري الجديد، والإمارات تستضيف اجتماعات بين ممثلين عن حركة طالبان ومسؤولين أميركيين.

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ستيفان دي ميستورا يؤكّد ضرورة بذل المزيد لتشكيل اللجنة الدستورية السورية

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى سوريا ستيفان دي ميستورا، إن كثيراً من الجهود ما زال يجب بذله من أجل تشكيل لجنة متوازنة وشاملة وجديرة بالثقة لوضع الدستور السوري الجديد. [رويترز]

وأضاف المبعوث الأممي أنه سيرفع تقريراً حول ما تمّ التوصل إليه حتى الآن إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يومي الأربعاء والخميس المقبليْن. [رويترز]

وكان وزراء خارجية الدول الثلاث الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، اجتمعوا في مبنى الأمم المتحدة بجنيف في وقت سابق لمناقشة تشكيل اللجنة المكلفة بوضع دستور جديد لسوريا. [الأناضول]

ويُفترض أن تتألف لجنة تشكيل الدستور من 150 شخصاً، يعيّن النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمّي كل جهة 50 شخصاً، بينما يختار دي ميستورا الأعضاء المشكّلين للثلث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري. [الأناضول]

أبو ظبي تستضيف مباحثات بين مسؤولين أميركيين وممثلين عن حركة طالبان الأفغانية

التقى ممثلون عن حركة طالبان الأفغانية، الإثنين، مسؤولين أميركيين في الإمارات في مساعٍ تهدف إلى الاتفاق على موعد لعقد مباحثات لإنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان على مدار 17 عاماً. [TRT عربي]

وقالت مصادر من حركة طالبان إن مسؤولين أميركيين وقياديين في الحركة بحثوا مقترحات بوقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر في أفغانستان وانسحاب القوات الأجنبية في المستقبل من البلاد. [رويترز]

وتُعَدّ الجولة الحالية من المحادثات، التي تستمر ثلاثة أيام في أبو ظبي، هي الثالثة على الأقل التي يجتمع فيها مبعوث الولايات المتحدة زلماي خليل زاد مع ممثلين عن طالبان في إطار جهود دبلوماسية تكثفت هذا العام لإنهاء الحرب. [رويترز]

وكانت الاجتماعات السابقة عُقِدت في قطر حيث أسّست طالبان مكتباً سياسياً في 2013، إلا أن الدفع من أجل إشراك السعودية التي تقاطع قطر منذ عام ونصف أدّى إلى تغيير مكان المحادثات إلى أبو ظبي. [رويترز]

  • قام بتحرير هذه النشرة محمد مصطفى، صحفي في فريق تحرير TRT عربي

مصدر:TRT عربي - وكالات
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