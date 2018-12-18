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ماي ترجئ التصويت على اتفاق بريكست إلى الأسبوع الثالث من يناير/كانون الثاني. والبنتاغون يخفف من لهجة تصريحاته بشأن العملية العسكرية التركية المحتملة في سوريا.

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إرجاء التصويت على اتفاق بريكست وسط تحذيرات ماي من تأييد استفتاء ثانٍ

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، الإثنين، إرجاء التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، إلى الأسبوع الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل. [الأناضول]

وحذرت ماي، في كلمة أمام البرلمان بشأن مفاوضات الخروج، من تأييد إجراء استفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع تصاعد الدعوات المطالِبة بذلك، بغية كسر الجمود السياسي بشأن الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي. [القدس العربي]

لهجة مخففة من البنتاغون بشأن عملية شرق الفرات بعد رفضها سابقاً

خففت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" من لهجة تصريحاتها السابقة بخصوص العملية العسكرية التركية المحتملة شمال شرقي سوريا ضد تنظيم PKK المصنف إرهابياً، والتي قالت فيها إن أي عملية هناك "غير مقبولة". [الأناضول]

وأكد المتحدث باسم البنتاغون، روب مانينغ، أن التصريحات السابقة جاءت وفق ظروف ذلك التوقيت، مشيراً إلى تغير تلك الظروف في الميدان. وأضاف مانينغ في تصريحاته الجديدة الإثنين، أن "هناك وضعاً غير جامد، تتغير تبعاً له الظروف، ونحن في تنسيق مع تركيا بخصوص كل الموضوعات". [ DAILY SABAH]

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن بلاده ربما تشن في أي وقت عملية عسكرية جديدة في سوريا، مشيراً إلى دعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الرغم من أن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أصدرت تحذيراً صارماً لأنقرة بهذا الصدد. [رويترز]