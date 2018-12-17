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"الجيش الوطني" السوري يعلن دعمه للعملية التركية المرتقبة شرقي الفرات. وهنية يعلن استعداده للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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"الجيش الوطني" السوري يعلن دعمه للعملية التركية المرتقبة شرقي الفرات

أعلن "الجيش الوطني" الذي يضم فصائل "الجيش السوري الحر"، أنه يدعم العملية العسكرية التي تعتزم تركيا إطلاقها في المناطق الواقعة شرقي نهر الفرات ضد تنظيمات مسلحة تابعة لتنظيم PKK المصنف إرهابياً. [وكالة الأناضول]

وأشار بيان أصدره "الجيش الوطني" السوري إلى أنه سيشارك في العمليات العسكرية المتوقع أن يطلقها الجيش التركي خلال الأيام المقبلة. [وكالة الأناضول]

وكان رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبد الرحمن مصطفى قد أكد، في وقت سابق، دعم الائتلاف للعملية العسكرية التركية المرتقبة شرقي الفرات، ولفت إلى أن كافة الفصائل في الجيش السوري الحر مستعدة للتعاون والمشاركة في العمليات المرتقبة التي يحضّر لها الجيش التركي. [TRT عربي]

وكان الجيش التركي أعلن، الجمعة، أنه شن غارات جوية على مواقع لعناصر PKK المصنف إرهابياً شمالي العراق، قُتل خلالها ثمانية أشخاص. [TRT عربي]

إسماعيل هنية يؤكد أنه مستعد للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، إنه مستعد للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أي مكان للتباحث حول ترتيب لقاء فلسطيني موسع والاتفاق على أجندات العمل الوطني للمرحلة القادمة. [TRT عربي]

ودعا هنية، في كلمة ألقاها في مهرجان نظمته حماس في غزة احتفالاً بذكرى تأسيسها، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، مؤكداً أن حماس "جاهزة لإجراء الانتخابات بعد 3 أشهر، وتطبيق اتفاقيات 2011 بكافة ملفاتها الخمسة". [عربي 21]

وطالب هنية السلطة الفلسطينية في رام الله بوقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتخفيف القبضة الأمنية على الشعب الفلسطيني. [عربي 21]

حرر هذه النشرة محمد مصطفى - صحفي في فريق تحرير TRT عربي