سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 16 ديسمبر/كانون الأول 2018
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خلاصات من TRT عربي: 16 ديسمبر/كانون الأول 2018
استمرار احتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت في فرنسا للأسبوع الخامس على التوالي / AA
16 ديسمبر 2018

أهم الأحداث:

احتجاز العشرات على خلفية احتجاجات السترات الصفراء للأسبوع الخامس في فرنسا، وتركيا تصعد عملياتها ضد تنظيم PKK المصنف إرهابياً وأذرعه في سوريا والعراق، مع اقتراب عملية شرق الفرات.

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      احتجاجات السترات الصفراء مستمرة رغم تراجع عدد المتظاهرين

      نظمت حركة السترات الصفراء، السبت، حراكها الخامس ضمن سلسلة الاحتجاجات التي بدأت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ اعتراضاً على زيادات ضريبية جديدة ورفع أسعار الوقود، رغم تراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عدد من القرارات التي اتخذتها حكومته. [وكالة الأناضول]

      وارتفع عدد موقوفي الحراك الخامس لحركة السترات الصفراء، في العاصمة الفرنسية باريس، إلى 136 شخصاً، فيما أعلنت شرطة باريس أن 96 شخصاً منهم وُضِعوا قيد الحجز الاحتياطي. [وكالة الأناضول]

      وقال أستاذ العلوم السياسية سعيد السالمي لـTRT عربي إن "خطاب ماكرون وتقديمه تلك التنازلات قد ينجح في تقسيم المحتجين وتهدئة جزء معين منهم"، موضّحاً أن القرارات التي اتخذها الرئيس الفرنسي تستهدف شرائح بعينها، إلا أن الطبقة الوسطى لم تكن معنية بأيٍّ من قراراته، وهذا ما يفسر إصراره على عدم فرض ضريبة الثروة التي كان من شأنها أن تطال الأثرياء. [TRT عربي]

      تصعيد تركي ضد عناصر تابعة لتنظيم PKK المصنف إرهابياً

      قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، إن أنقرة لن تبقى مكتوفة الأيدي حيال تأسيس دولة على حدودها من قبل أطراف تابعة لتنظيم PKK المصنف إرهابياً في سوريا. [وكالة الأناضول]

      وأعلن الجيش التركي أن سلاح الجو التابع له نفّذ، الجمعة، غارات جوية استهدفت عناصر مسلحة تابعة لـ PKK على مناطق زاب وهاكروك وهفتانين شمالي العراق، فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام عن اقتراب موعد عملية عسكرية تركية شرق نهر الفرات لتطهير المنطقة من أذرع PKK المسلحة في الشمال السوري. [TRT عربي]

      وأكّد أردوغان، السبت، أن تركيا ستواصل عمليات مكافحة الإرهاب دون توقف، وأضاف "سنواصل كفاحنا ضد التنظيمات الإرهابية في غابار وجودي شمالي العراق، دون توقف، كما دمرت مقاتلاتنا أوكار الإرهابيين في سنجار و قره جاق". [وكالة الأناضول]

      حرر هذه النشرة محمد مصطفى - صحفي في فريق تحرير TRT عربي

      مصدر:TRT عربي
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