ما المهم: بعد سنوات من الحروب والمعارك التي أودت بحياة الآلاف، وخلّفت أزمات إنسانية متفاقمة، توصّل طرفا الحرب في اليمن، الحكومة اليمنية المدعومة من قبل التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي المتهمة بتلقي الدعم من إيران، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية الإستراتيجية خلال محادثات السويد.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي "لقد توصلنا إلى اتفاق حول ميناء ومدينة الحديدة سيشهد إعادة انتشار متبادل للقوات ووقفاً لإطلاق النار على مستوى المحافظة".

إلا أن هذه الاتفاق الهش كان أمام اول امتحان له في اليوم التالي عندما وقعت اشتباكات متفرقة على أطراف مدينة الحديدة، يوم الجمعة. وقال سكان في المدينة لوسائل إعلام دولية إنهم سمعوا قصفاً وإطلاق نار في أحد الأحياء الشرقية بالمدينة. ونقلت قناة تلفزيونية يديرها الحوثيون خبراً مفاده أن التحالف بقيادة السعودية قصف رأس عيسى، وهو ميناء يقع شمالي الحديدة، كان هو الآخر ضمن اتفاق الهدنة.

المشهد: في ختام المحادثات التي انطلقت في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، واستمرت على مدار أسبوع، في قصر جوهانسبرغ في السويد، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن أعضاء الوفدَين المتفاوضين اتفقوا على وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة وتبادل الأسرى والسماح بالممرات الإنسانية في المدينة المحاصرة، مع وضع إطار للمفاوضات المستقبلية.

وأشار غوتيريش إلى أن الطرفين توصلا أيضاً إلى تفاهم متبادل لتخفيف الوضع في تعز وأضاف "أعتقد أن هذا سيؤدي إلى فتح ممرات إنسانية وتسهيل إزالة الألغام". كما اتفق الطرفان على تبادل أكثر من 16 ألف أسير.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية اليمني، رئيس الوفد الحكومي المفاوض، خالد اليماني، الاتفاق بشأن الحديدة بمثابة "إنجاز"؛ لأنه يقضي بانسحاب الحوثيين من الميناء والمدينة. لكن اليماني قال إنه يأسف لأن المشاورات لم تسفر عن اتفاق ملموس لتحسين الاقتصاد اليمني.

وكتب رئيس الوفد الحوثي المفاوض محمد عبد السلام على حسابه على تويتر الجمعة "الشكر والتقدير للمبعوث الأممي إلى اليمن وسلطنة عمان ودولة الكويت ومملكة السويد في تسهيل وإنجاح المشاورات".

الخلفية والدوافع: في عام 2016 مُنع الحوثيون من العودة إلى صنعاء في أعقاب فشل المحادثات اليمنية في الكويت، ما اضطر أعضاء وفد الحوثيين إلى البقاء لأشهُر عالقين في سلطنة عمان. كما فشلت محاولة لعقد محادثات سلام في جنيف في أيلول/سبتمبر الماضي، لعدم حصول الحوثيين على ضمانات بالعودة إلى صنعاء.

يشكل الاتفاق بارقة أمل لبلد يعاني فيه 20 مليون شخص من الجوع، بينهم حوالي 1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وفقاً لتقرير صدر، الخميس، عن الحكومة اليمنية ومنظمات أممية. وأودت الحرب بحياة أكثر من 10 آلاف شخص، بحسب تقديرات منظمات إنسانية، كما فتحت أبواب ما وصفته الأمم المتحدة بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم". كما تشهد اليمن أسوأ مجاعة في العالم منذ 100 عام، وفقاً للأمم المتحدة.

ورغم أن كثيراً من المراقبين يرون أن الاتفاق هش وبحاجة إلى ضغط دولي حقيقي لتحقيقه، فإنه قد يُنهي صراعاً مدمراً في اليمن بدأ يتفاقم منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في أغسطس/آب 2014، وتصاعدت وتيرته بعد تدخُّل التحالف بقيادة السعودية والإمارات في مارس/آذار 2015.

ما التالي: يرى محللون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد حول اليمن هو الأهم منذ بداية الحرب؛ لوضع البلد الذي عانى لسنوات ويلات الحرب والدمار على سكة السلام، لكن تنفيذه على الأرض تعترضه صعوبات كبيرة، ويتطلب تبنياً من مجلس الأمن الدولي لإضفاء طابع قانوني عليها.

فقد أشار بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، إلى أن الحوثيين سينقضون الاتفاق الذي وُقّع في السويد.

وقال البيان إن "الاتفاقيات التي أُعلن عنها الخميس في السويد، بين وفد الحكومة والحوثيين، لن تترجم على أرض الواقع من قِبل الجماعة". وأضاف البيان، أن "وفد الحكومة اليمنية لم يكن موفقاً بالقبول بهذه الاتفاقيات دون ضمانات حقيقية لتنفيذها من قِبل وفد الانقلابيين".

من جانبه، قال رئيس الوفد الحوثي المفاوض محمد عبد السلام، إنه لا توجد مؤشرات لوقف الحرب في اليمن، وحث على "اليقظة العالية والحذر وتحديداً في جبهات الحديدة وتعز".

وأشارت الباحثة في معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية كاميل لونز لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه "لا يجب الإفراط في الحماسة؛ علينا أن نتابع كيف سينفذ الانسحاب من الحديدة على الأرض، هذا الأمر قد يتحول إلى كابوس بالنسبة للأمم المتحدة".

لا يجب الإفراط في الحماسة؛ علينا أن نتابع كيف سينفذ الانسحاب من الحديدة على الأرض، هذا الأمر قد يتحول إلى كابوس بالنسبة للأمم المتحدة - كاميل لونز - الباحثة في معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية

وفي مؤشر على ضعف وهشاشة الاتفاق، اندلعت اشتباكات في شرق الحديدة مساء الخميس، واتّهم مسؤول في القوات الموالية للحكومة الحوثيين بجلب تعزيزات إلى المدينة بُعيد الإعلان عن الاتفاق. في المقابل، اتّهم الحوثيون مساء الخميس، عبر قناة المسيرة التابعة لهم، التحالف الذي تقوده السعودية، بشن غارات على محافظة الحديدة، وبإطلاق قذائف على مواقع في شرق المدينة.

وقالت الباحثة في شؤون الشرق الأوسط في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى دانا سترول إن مفاوضات السويد "أوجدت فرصة لتحقيق تقدم، لكن الضغط على الأطراف ضروري لحماية المكتسبات ومنع هذا المسار الجديد من الانهيار".

وشككت سترول، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، في قدرة الأمم المتحدة وحدها على إرسال مراقبين سريعاً للانتشار في ميناء الحديدة والمدينة والحيلولة دون انهيار الاتفاق.