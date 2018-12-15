أهم الأحداث:

الاحتلال الإسرائيلي يفجّر منزل أسير فلسطيني ويصيب عشرات المواطنين في رام الله. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إنه يعرف قاتل خاشقجي. والصين تعلّق الرسوم الجمركية الإضافية على السيارات الأميركية.

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خميس الشعب

الاحتلال

الإسرائيلي

يفجر

منزلاً

ويصيب

العشرات

في

رام

الله

فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، مبنى سكنياً تملكه سيدة فلسطينية، خمسة من أولادها معتقلون ومحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، بحجة أن أحدهم تسبب بمقتل جندي. ويقع المبنى في مخيم الأمعري قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. [وكالة صفا]

أصيب 56 فلسطينياً بجراح وبحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، فجر السبت، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في محيط منزل فلسطيني هدمه الجيش، وسط الضفة الغربية. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي إن طواقمها تعاملت مع 56 مصاباً بالرصاص المطاطي وبحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، في محيط منزل عائلة "أبو حميد".

هل يعلنون عن قاتل خاشقجي؟

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا، في إسطنبول، الجمعة، إن مرتكب جريمة قتل خاشقجي بالنسبة إليه معروف، مطالباً بالإعلان عنه. [

وكالة الأناضول

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وعلّق أردوغان على القرار الذي صوّت له مجلس الشيوخ الأميركي، والذي يحمّل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي بالقول إن الأمر لن يتوقف على ذلك وسيتطور، ذلك أنّ تركيا أمددت الأميركيين وجهاز استخباراتهم بكل المعلومات، كما أنها مستعدة لتزويدها لكل من يطلبها، تحقيقاً للعدالة. [الجزيرة]

ولفت أردوغان إلى أن المدعي العام السعودي لم يقدم أية معلومات إلى نظيره التركي لدى زيارته تركيا، مشيراً إلى أنه غادر إسطنبول ومعه خمس حقائب من المكسرات، قائلاً: "الأمور التي تهمه غير تلك التي تهمنا". [

سي إن إن

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وتلوح في الأفق تعديلات مرتقبة في الدائرة المقربة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في إطار مساعي الملك سلمان بن عبد العزيز لاحتواء أزمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي. [

فايننشال تايمز

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وأشار أردوغان في كلمة أخرى له في اليوم ذاته، في المؤتمر الثاني لـ " برلمانيون من أجل القدس"، بأن السعودية طلبت الاستماع للتسجيلات، وطلبت الحصول عليها، مضيفاً: "أسمعناها لهم لكن لم ولن نعطيها لهم، هل نعطيها لهم ليمحوها؟".[وكالة الأناضول]

الصين تعلّق الرسوم الجمركية الإضافية على السيارات الأميركية

أعلنت الحكومة الصينية أنها ستُعلق الرسوم الجمركية الإضافية التي فُرضت على السيارات وقطع الغيار المستوردة من الولايات المتحدة، في إطار الهدنة التجارية التي أعلنها البلدان، وذلك ابتداءً من يناير/كانون الثاني ولمدة ثلاثة أشهر. [

فرانس برس

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وغرّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في حسابه على تويتر، الأسبوع الماضي، أن المحادثات مع الصين "في أحسن حال".[تويتر]

وكانت بكين قد رفعت نسبة رسومها الجمركية، صيف هذا العام، من 10 إلى 35%، رداً على تطبيق زيادة على رسوم جمركية فرضتها واشنطن على منتجات صينية مستوردة إلى الولايات المتحدة تبلغ قيمتها حوالي 50 مليار دولار. [

الحرة

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