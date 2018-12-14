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اتفاق على وقف إطلاق النار في الحديدة في ختام محادثات السلام اليمنية بالسويد، "والسترات الصفراء" تدعو لمظاهرات السبت بـ3 دول أوروبية.

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طرفا الحرب في اليمن يتفقان على وقف إطلاق النار في الحديدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ختام محادثات السلام اليمنية في السويد، الخميس، إن طرفي الحرب في اليمن اتفقا على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية، التي يسيطر عليها الحوثيون، مشيراً إلى أن المدينة ستخضع لسيطرة قوات محلية. وأضاف غوتيريش أنه سيجري بحث إطار سياسي لمفاوضات السلام في جولة أخرى من المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين. [رويترز]

وأوضح سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، بأن نتائج مشاورات السويد تشكل خطوة أولى حاسمة نحو إنهاء الصراع في اليمن، كما رحب بيان صادر عن السفراء بنتائج المشاورات. [الأناضول]

وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة سيكون لها "دور قيادي في الميناء وهو ما يسهل توصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وسيعمل هذا على تحسين ظروف المعيشة لملايين اليمنيين". وكانت الأمم المتحدة قالت إنها تحتاج إلى خمسة مليارات دولار لتدبير المساعدات الإنسانية لقرابة 20 مليون يمني العام المقبل، وهو ما يزيد على 70% من سكان اليمن الذين يعانون ويلات الحرب التي تمزق البلاد. [BBC عربي]

السترات الصفراء تدعو لمظاهرات السبت بـ 3 دول أوروبية

دعا منظمو مظاهرات السترات الصفراء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، إلى مظاهرات في كلٍّ من فرنسا وبلجيكا وهولندا، السبت المقبل. وبالتزامن مع ذلك، دعت الحكومة الفرنسية إلى عدم التظاهر السبت، على خلفية هجوم استهدف سوقاً لعيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ. [الأناضول]

وطالب الناطق باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو الخميس محتجي السترات الصفراء بالامتناع عن التظاهر السبت. وعبّر وزير الانتقال البيئي فرنسوا دو روجي عن أمله في وقف التظاهرات، وقال "حان الوقت لوقف هذه التظاهرات، التجمعات اليومية عند المستديرات وخصوصاً السبت في باريس والمدن الأخرى في فرنسا. هناك جانب من المسؤولية لا سيما بعد خطاب ماكرون واعتداء ستراسبورغ." [فرنسا 24]

حررهذهالنشرةفريقتحريرTRTعربي