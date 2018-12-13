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إحاطة جديدة من مديرة وكالة CIA في مجلس النواب بشأن مقتل خاشقجي، وتيريزا ماي تنجو من سحب الثقة وتفوز على خصومها في حزب المحافظين بعد أزمة البريكست.

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التطبيق الذي قتل خاشقجي

الاستخبارات الأميركية تواصل صراعها مع ترمب في ملف خاشقجي:

عبّر قادة الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي عن عزمهم عقد جلسات لتقييم أفعال السعودية وعلاقات الولايات المتحدة معها، بعدما قدّمت مديرة وكالة CIA جينا هاسبل إحاطة في مجلس النواب بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقال النائب الديمقراطي إليوت إنغل الذي سيرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب "علينا مراجعة علاقتنا مع السعودية وتحديد الجوانب التي قد تتغير فيها". [الجزيرة]

في حين، دافع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن تعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب مع قتل الصحفي جمال خاشقجي مشدداً على أهمية السعودية كحليف للولايات المتحدة ضد إيران، مكرراً تأكيده بأنه لا يوجد دليل مباشر يربط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقتل خاشقجي. [رويترز]

في المقابل، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن الحكومة السعودية وولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتحملان مسؤولية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأضافت أنه "علينا أن نوضح للسعوديين أننا لن نتسامح مع قتل خاشقجي" مشددة على ضرورة إجراء محادثات جادة وصارمة مع السعوديين بشأن الجريمة وعدم فعلها مجدداً. [الجزيرة]

تيريزا ماي تنجو من سحب الثقة:

انتصرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على خصومها في حزب المحافظين في تصويت لسحب الثقة عنها، إذ صوّت لصالحها 200 من نواب الحزب مقابل 117.

وبعد حصول ماي على نسبة 63 % من الأصوات، ستحتفظ بمنصبها زعيمة للحزب لمدة عام، على الأقل. وعقب الإعلان عن فوزها، تعهدت ماي بالمضي قدماً للإيفاء بمطالب الشعب الذي صوتت أغلبيته لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت إنها استمعت لمخاوف النواب الذين صوتوا ضدها. وأجرى حزب المحافظين التصويت بناء على طلب 48 نائبا بسبب غضبهم من إدارة ماي لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. [BBCعربي]

وكانت ماي قد أعلنت اعتزامها مغادرة منصبها قبل الانتخابات العامة المقبلة في 2022. خلال كلمة لها أمام نواب حزب المحافظين الذي تنتمي إليه، قُبيل بدء نواب الحزب في التصويت على سحب الثقة منها كزعيمة للحزب. [الأناضول]