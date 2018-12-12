أهم الأحداث:

جمال خاشقجي شخصية مجلة تايم الأميركية لعام 2018، والأمم المتحدة تعلن عن خطة لدعم البلدان المستضيفة للاجئين السوريين.

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خاشقجي المتوفَّى.. شخصية عام 2018

اختارت مجلة تايم الأميركية الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي شخصية عام 2018، إلى جانب عدد من الصحافيين. يأتي ذلك بعد مقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. [تايم]

هذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها صحافي أو عدة صحافيين شخصية العام بالنسبة إلى المجلة التي تمنح هذا اللقب منذ عام 1927. سابقة أخرى أنها المرة الأولى التي تختار فيها المجلة شخصاً متوفىّاً، والمرة الثانية على التوالي التي تختار فيها المجلة مجموعة أشخاص لا شخصية واحدة. بذلك تَقدّم الصحافيون على دونالد ترمب الذي اختير شخصية عام 2016، وكان ضمن اللائحة القصيرة للعام الجاري. [وكالةالصحافة الفرنسية]

يأتي ذلك في سياق الضغوط التي يمارسها مجلس الشيوخ الأميركي للتصويت على مشروع قرار يحمّل محمد بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي. ويقود المشروع سيناتور من الحزب الجمهوري، كما يأتي في سياق محاولة عدد من أعضاء الحزب النّأي بأنفسهم وبحزبهم عن سياسات ترمب الداخلية والخارجية. [TRT عربي/الآن]

اللاجئون السوريون.. خطة أممية لدعم دول الضيافة

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن إعداد خطة بميزانية 5.5 مليار دولار أميركي لدعم اللاجئين السوريين والبلدان الخمسة المستضيفة لهم: الأردن وتركيا ولبنان ومصر والعراق، خلال عامَي 2019 و2020. [وكالة الصحافة الفرنسية]

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنسق الإقليمي للاجئي سوريا والعراق أمين عوض، إن "غالبية الأطفال السوريين البالغ عددهم مليون طفل وُلدوا في وضع يشيع فيه الفقر والبطالة ويشهد حالات زواج مبكر وعمالة أطفال، ولا يكون فيه التعليم مؤمَّناً دائماً". [فرنسا 24]

وحسب بيان الأمم المتحدة فإنه "توافرت 12 مليار دولار من خلال الشركاء الإنسانيين والإنمائيين للخطة، البالغ عددهم 270 شريكاً منذ عام 2015، للمساعدة في معالجة التحديات التي يواجهها اللاجئون والمجتمعات المستضيفة من الفئات الأشدّ ضعفاً، وذلك دعماً للجهود المحلية". [وكالة الصحافة الفرنسية]