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"لا أستطيع التنفس" آخر كلمات خاشقجي وبداية الضغط المتجدد على السعودية. والأمم المتحدة تتطلع إلى محادثات جديدة في اليمن مطلع العام المقبل.

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تسريبات CNN بشأن خاشقجي.. محاولة جديدة للضغط على السعودية

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هل تستجيب السعودية للمطالب التركية بشأن خاشقجي؟

نشرت شبكة CNN الأميركية، الأحد، تسجيلات لتفاصيل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وكان آخر كلامه "لا أستطيع التنفس". وتأتي هذه التسجيلات بالتزامن مع موقف سعودي رسمي مُتَعَنِّت إزاء مطالب النيابة العامة التركية في إسطنبول بتسليم متهمين سعوديين تشتبه بضلوعهم في الجريمة. [TRT عربي/الآن]

وقال وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، الإثنين، إن بلاده استكملت جميع أنواع الاستعدادات القانونية والتقنية اللازمة، لنقل قضية مقتل جمال خاشقجي إلى المحافل الدولية، في ضوء الموقف السعودي. [وكالة الأناضول]

من جانبه أوضح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي، الأحد، أن السعودية لن تسلم مواطنيها، وذلك رداً على سؤال من أحد الصحفيين حول إصدار محكمة صلح الجزاء في إسطنبول مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني على خلفية جريمة قتل خاشقجي. [CNNالعربية]

الأمم المتحدة تتطلع إلى محادثات جديدة في اليمن مطلع العام المقبل

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث، الاثنين، إنه يأمل في اتفاق الأطراف المتحاربة على عقد جولة قادمة من المحادثات في مطلع العام القادم. وأضاف غريفيث على هامش محادثات السلام اليمنية التي تجرى في السويد، أنه ستُقدَّم خطة تفصيلية لتلك المحادثات، وأن الجولة القادمة ستبحث الترتيبات الأمنية. [رويترز]

وأوضح غريفيث، أن "قضية الحديدة هي نقطة ارتكاز في الأزمة اليمنية"، مشيراً إلى أنه سيلتقي الطرفين اليمنيين، مساء الإثنين وصباح الثلاثاء، من أجل النقاش حول قضيتي الحديدة وتعز. ولفت إلى أنه خلال اليومين المقبلين، سيُعلَن عن الأعداد التي سيُطلَق سراحها من الأسرى والمعتقلين لدى أطراف النزاع، وذلك خلال الأسابيع المقبلة. [وكالة الأناضول]

وأعرب عن أمله في أن يوافق طرفا الصراع على عقد جولة جديدة من المشاورات مطلع العام المقبل، كما أفاد المبعوث الأممي بأنه ستُعلَن الاتفاقات حول كل شيء بشفافية، وأنه سيكون هناك أشياء ملموسة بخصوص الشعب اليمني. [وكالة الأناضول]