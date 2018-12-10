سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 10 ديسمبر/كانون الأول 2018
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خلاصات من TRT عربي: 10 ديسمبر/كانون الأول 2018
القمة الخليجية الـ39 التي عقدت في الرياض / AP
10 ديسمبر 2018

أهمالأحداث:

بيان ختامي للقمة الخليجية يحاول إنقاذ ما تبقى من مجلس التعاون. والسعودية ترفض تسليم المتهمين بقتل خاشقجي إلى تركيا.

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بيان ختامي للقمة الخليجية يحاول إنقاذ ما تبقى من مجلس التعاون

تبادلت البحرين وقطر الانتقادات خلال القمة الخليجية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض بشأن قرار أمير قطر عدم حضور القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي، في خطوة تشير إلى عدم احتمال إنهاء خلاف بين الدوحة وثلاث دول عربية خليجية في وقت قريب. [رويترز]

أكد البيان الختامي للقمة الخليجية الـ39 في الرياض على تماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه، مشدداً على تأسيس قيادة عسكرية خليجية موحدة، وقال البيان إن "المخاطر تثبت أهمية التمسك بمجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات". [الجزيرة]

وغاب عن القمة 3 زعماء هم أمير قطر، تميم بن حمد، وسلطان عمان، قابوس بن سعيد، ورئيس الإمارات خليفة بن زايد، وأوفدوا ممثلين عنهم. [الأناضول]

السعودية ترفض تسليم المتهمين بقتل خاشقجي إلى تركيا

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن بلاده لا تسلم مواطنيها، وذلك رداً على سؤال بشأن أمر اعتقال أصدره القضاء التركي بحق اثنين من المشتبه بقتلهم الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وهما سعود القحطاني وأحمد عسيري؛ للاشتباه بأنهما خططا لقتل خاشقجي. [رويترز]

وأضاف الجبير أن المتهمين "أحيلوا للنائب العام (السعودي) وأنا لا أعلق على المسائل القضائية والنائب العام لديه متحدث رسمي". وأصدرت محكمة صلح الجزاء في إسطنبول مذكرة توقيف الأربعاء، بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني على خلفية جريمة قتل خاشقجي؛ وذلك إثر تقييمها طلباً بهذا الخصوص تقدمت به النيابة العامة. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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