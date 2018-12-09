أهمالأحداث:

الشرطة الفرنسية تعتقل نحو ألف متظاهر من أصحاب "السترات الصفراء" خلال تظاهرات السبت. وتحذير صيني لكندا من عواقب وخيمة إن لم تطلق سراح المديرة المالية لهواوي.

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استمرار المواجهات بين السترات الصفراء والشرطة الفرنسية

أطلقت الشرطة في العاصمة الفرنسية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على محتجي السترات الصفراء، بعدما وقعت الاشتباكات جراء احتشاد 8 آلاف متظاهر وسط المدينة. [BBC]

أعلنت شرطة باريس، إصابة 30 شخصاً خلال مظاهرات السترات الصفراء، السبت، بينهم 3 من رجال الأمن. جاء ذلك في بيان للشرطة الفرنسية، نقلته شبكة "بي.إف.إم" التليفزيونية الفرنسية، دون تفاصيل بخصوص طبيعة الإصابات أو خطورتها. [الأناضول]

ارتفع عدد الموقوفين على خلفية مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا، السبت، إلى نحو 1000 متظاهر، بينهم 737 في العاصمة باريس وحدها. [الأناضول]

نشرت السلطات الفرنسية نحو 89 ألف شرطي بمختلف أنحاء البلاد، منهم ثمانية آلاف في باريس وحدها؛ لتجنب تكرار أحداث فوضى سابقة عندما أضرم متظاهرون النار في السيارات. [

الجزيرة

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تحذير صيني لكندا من "عواقب وخيمة" إن لم تطلق سراح المديرة المالية لهواوي

طالبت الصين، عبر وزارة خارجيتها، كندا بالإفراج عن المديرة المالية لشركة هواوي الصينية، منغ وانزو، المعتقلة لديها، وهددتها بمواجهة عواقب وخيمة إن لم تقم بذلك. [BBC]

استدعى نائب وزير الخارجية الصيني، لي يوتشين، بشكل عاجل، السفير الكندي في بكين لتسجيل الاحتجاج الشديد على اعتقال المديرة المالية لهواوي في كندا. [الخارجية الصينية]

اعتُقلت منغ، وهي ابنة مؤسس شركة هواوي، على خلفية اتهامها بخرق العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وذلك أثناء تبديل طائرتها في مطار فانكوفر في الأول من الشهر الجاري. [رويترز]