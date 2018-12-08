سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 8 ديسمبر/كانون الأول 2018
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 8 ديسمبر/كانون الأول 2018
 منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا / AFP
8 ديسمبر 2018

أهمالأحداث:

أوبك وحلفاؤها يتفقون على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميّاً، وفتح تحقيق رسمي في واقعة إهانة الشرطة الفرنسية لطلاب محتجّين.

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اتفاق أوبك وحلفائها على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميّاً

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، الجمعة، على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميّاً في 2019، الأمر الذي دفع أسعار النفط إلى الصعود بأكثر من 4%. وجرى التوصل إلى الاتفاق، بعد إعفاء إيران، من تقليص إنتاجها بسبب العقوبات الأميركية. [الأناضول]

كما صرّح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، بأن تخفيض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميّاً كافٍ لتحقيق التوازن في السوق، معلناً ارتياحه لسعر النفط الحالي. [الجزيرة]

فتح تحقيق رسمي في واقعة إهانة الشرطة الفرنسية طلاباً محتجّين

أعلنت مؤسسة "المُدافع عن الحقوق"في فرنسا، الجمعة، فتح تحقيق رسمي في واقعة إهانة الشرطة151طالبا ثانويّاً، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات المتواصلة ضد الحكومة الفرنسية. [الأناضول]

جاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر طلاباً جاثين على الأرض واضعين أيديهم خلف رؤوسهم، أثناء توقيفهم من قِبل الشرطة. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي
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