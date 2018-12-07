سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 7 ديسمبر/كانون الأول 2018
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خلاصات من TRT عربي: 7 ديسمبر/كانون الأول 2018
الجلسة الافتتاحية لمحادثات السلام اليمنية في السويد / Reuters
7 ديسمبر 2018

أهم الأحداث:

انطلاق محادثات السلام اليمنية في السويد وسط تحذيرات من "كارثة إنسانية" في حال الفشل، وأوبك تسعى إلى خفض إنتاج النفط.

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      بدء محادثات السلام اليمنية في السويد:

      بدأت الخميس محادثات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة في السويد. وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المحادثات تهدف إلى تحقيق ثلاثة شروط: وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، ووقف القصف السعودي والإماراتي، ووقف الصواريخ التي يطلقها الحوثيون على السعودية والإمارات. [TRT عربي/الآن]

      وأوضح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث أن تبادل الأسرى الذي اتفق عليه الطرفان في بداية المحادثات سيسمح بلمّ شمل آلاف الأسر. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن خمسة آلاف أسير على الأقل سيُفرج عنهم. [رويترز]

      وحذّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، من "كارثة إنسانية" في اليمن إذا فشلت المشاورات اليمنية في السويد. وشدّد الوزير الألماني على ضرورة ممارسة ضغوط على الأطراف المشاركة في المشاورات من أجل إنهاء الحرب. [الأناضول]

      أوبك تسعى لخفض إنتاج النفط خلال اجتماعها في فيينا:

      قال مندوب في أوبك إن المنظمة توصّلت الخميس إلى اتفاق أوَّلي لخفض إنتاج النفط، لكن لا يوجد رقم نهائي بعد. [رويترز]

      وأوضح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ليست في حاجة إلى نيل السماح من أحد، لخفض الإنتاج، مؤكداً أن الولايات المتحدة ليس من حقها إصدار إملاءات للمنظمة. كما قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة إن "أوبك مستقلة وليست جزءاً من وزارة الطاقة الأميركية، لتتلقى الأوامر من واشنطن"، وأكد أن بلاده واحدة من مؤسسي المنظمة ولن تغادرها. [الأناضول]

      مصدر:TRT عربي
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