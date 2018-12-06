أهم الأحداث:

وزير الخارجية التركي يقول إن بلاده لن تتردد في اللجوء إلى تحقيق دولي إذا حصل انسداد في مسار قضية مقتل خاشقجي، ومباحثات اليمن تعود إلى السويد بعد انقطاع طويل.

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تركيا تلوّح بالتوجه إلى تحقيق دولي في مقتل خاشقجي:

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده لن تتردد في اللجوء إلى تحقيق دولي إذا حصل انسداد في مسار قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول. [الأناضول]

بالتزامن مع ذلك، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف في حق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني على خلفية جريمة قتل خاشقجي. [الأناضول]

في المقابل، دعت تركيا السعودية إلى التحلي بالشفافية مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالتحقيق في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وعبّرت عن استعدادها للمشاركة في تحقيق دولي. [رويترز]

أطراف اليمن تعود للحوار مرة أخرى

وصل وفد الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية إلى السويد يوم الأربعاء لإجراء محادثات سلام مع ممثلين لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران الخميس؛ في مسعى جديد من الأمم المتحدة لإنهاء حرب دفعت البلاد إلى حافة المجاعة. [رويترز]

واعتبر أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، المحادثات "توفر فرصة حاسمة لنجاح الحل السياسي". [تويتر]