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الجيش الإسرائيلي يطلق عملية على حدود لبنان للكشف عن أنفاق هجومية لحزب الله.. وبومبيو يدافع عن السياسة الأميركية وينتقد الصين وروسيا وإيران.

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هل تستعد إسرائيل لمواجهة مع لبنان؟

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه سيبدأ عملية درع الشمال، التي ستستمر لأسابيع، بهدف كشف وإحباط أنفاق هجومية لحزب الله تستهدف إسرائيل، مبدياً استعداده لمختلف السيناريوهات. [رويترز]

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، إن "الحملة أطلقها الجيش بقيادة المنطقة الشمالية، وبمشاركة هيئة الاستخبارات وسلاح الهندسة، وإدارة تطوير الوسائل القتالية، وتهدف إلى إحباط الأنفاق الهجومية داخل أراضينا".

وحمّل أدرعي الحكومة اللبنانية مسؤولية كل ما يجري داخل أراضيها من الخط الأزرق شمالًا، قائلاً "هذه الأنفاق تثبت عدم تحمل الجيش اللبناني مسؤولياته في تلك المنطقة"، حسب زعمه. [وكالة الأناضول]

الجيش اللبناني أصدر بياناً قال فيه إن "الوضع في الجانب اللبناني هادئ ومستقر، وهو قيد متابعة دقيقة"، ولفت البيان إلى أن "وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في المنطقة تنفّذ مهامها المعتادة على طول الحدود بالتعاون والتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لمنع أي تصعيد أو زعزعة للاستقرار في منطقة الجنوب". [TRT عربي/الآن]

بومبيو يدافع عن السياسة الأميركية وينتقد الصين وروسيا وإيران

دافع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، الثلاثاء، في كلمة له أمام صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة في بروكسل، عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة، قائلاً إن "واشنطن تبني نظاماً عالمياً للتصدي لانتهاكات من روسيا والصين وإيران، من شأنها زعزعة الاستقرار في العالم". [فرانس برس]

وأضاف بومبيو أن منظمات مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وصندوق النقد والبنك الدوليَّين، أصبحت متآكلة وبحاجة ماسة إلى التغيير. [الحرة]