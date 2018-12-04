سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 4 ديسمبر/كانون الأول 2018
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 4 ديسمبر/كانون الأول 2018
شعار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)  / AFP
4 ديسمبر 2018

أهم الأحداث:

قطر تعلن انسحابها من منظمة أوبك بدءاً من يناير/كانون الثاني 2019. ومحادثات خاشقجي عبر واتساب قد تكون سبب مقتله.

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أعلن وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر انسحاب بلاده من منظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك) ابتداءً من أول يناير/كانون الثاني 2019، ولفت الوزير إلى أنه تم إبلاغ المنظمة بالقرار. [TRT عربي/الآن]

وقال الوزير إنه "في ظل خطط بلاده لترسيخ مكانتها كمزوّد موثوق ومعتمد للطاقة إلى جميع أنحاء العالم، كان لزاماً عليها مراجعة دورها ومساهمتها على الصعيد العالمي في مجال الطاقة"، وأشار إلى أن "تلك المراجعة بيّنت أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب مزيداً من التركيز والالتزام لتطوير وتعزيز مكانة دولة قطر الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي". [وكالة الأناضول]

محادثات خاشقجي عبر واتساب قد تكون سبباً في قتله

ترجح قناة CNN الأميركية فرضية أن تكون محادثات للصحفي جمال خاشقجي عبر تطبيق واتساب، من بينها رسائل تبادلها مع الناشط السعودي المقيم في كندا عمر عبد العزيز، انتقد فيها ولي العهد السعودي، أحد العوامل التي دفعت إلى مقتله. [TRT عربي/الآن]

خطّط الناشط السعودي في كندا عمر عبد العزيز، 27 عاماً، مع جمال خاشقجي، للجمع بين ما للأول من مكانة وما للثاني من متابعين، في تشكيل جيشٍ إلكتروني، وتبادلا أطراف الحديث حولها عبر محادثاتهما في واتساب، الأمر الذي دفع عبد العزيز إلى رفع دعوى قضائية ضد شركة إسرائيلية تجسست على هاتفه، حسب زعمه. [CNN]

مصدر:TRT عربي
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