ما المهم: يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أزمة جديدة تهدّد حكومته ومستقبله السياسي، بعد أن أوصت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، بتقديم لوائح اتّهام ضدّه. نتنياهو متّهم إلى جانب زوجته بتلقّي الرشوة، وخيانة الأمانة العامة، وتشويش مجرى التحقيقات، في قضية معروفة باسم "الملف 4000".

المشهد: تشمل لائحة الاتهام تقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، مقابل قيام موقع واللا الإخباري المملوك للمدير العام السابق للشركة ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته في الموقع الإخباري.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان مشترك مع سلطة الأوراق المالية، إنها جمعت أدلة كافية لتوجيه اتهامات الرشوة والاحتيال إلى نتنياهو وزوجته سارة في القضية، بتقديم تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات بقيمة تُقدّر بـ276 مليون دولار أميركي.

وتشمل لائحة المتهمين إلى جانب نتنياهو وزوجته كلاً من شاؤول ألوفيتش مالك شركة "بيزك"، وزوجته إيريس ألوفيتش، وابنه أور ألوفيتش، بالإضافة إلى ستيلا هيندلر وعاميكام شورير المسؤولَين في شركة "بيزك"، وعدد من المقربين من نتنياهو وألوفيتش.

وأضاف بيان الشرطة أن المشتبه به الرئيسي هو رئيس الوزراء الذي تبيّن أنّه تَلقَّى الرشوة، وأنه متورط في عمل فيه تضارب في المصالح، بالتدخل واتخاذ قرارات تنظيمية لصالح ألوفيتش من جهة، وطلب التدخل في محتوى موقع واللا بطريقة تصبّ في مصلحته، بصورة مباشرة وغير مباشرة.

الخلفية والدوافع: بدأت قضية "الملف 4000" في فبراير/شباط الماضي، حينما أعلنت هيئة الأوراق المالية الانتهاء من التحقيق في قضية "بيزك".

وأقال نتنياهو في مايو/أيار 2015، فور تنصيب حكومته الرابعة، المدير العامّ لوزارة الاتصالات آفي برجر، الذي كان يعمل على إعادة هيكلة سوق الهواتف، الأمر الذي كان يتناقض مع مصلحة "بيزك"، وعيّن بدلاً منه المقرب منه شلومو فيلبر.

يأتي هذا الملف في سياق قضايا سابقة اتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي، وتتشابه مع القضية الجديدة، بمزجها تهم الفساد وتوجيه الإعلام، مثل قضية الهدايا "الملف 1000"، والتواصل مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس "الملف 2000"، وغيرهما.

يأتي الملف أيضاً، في سياق الأزمة التي تعيشها حكومة نتنياهو بعد استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في أعقاب جولة التصعيد الأخيرة في غزة، نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

ما التالي: تعاني حكومة نتنياهو أزمات متلاحقة قد تؤدّي إلى سحب الكنيست الثقة منها، وربّما الذهاب إلى انتخابات مبكرة، كما أن نتنياهو يحاول تشتيت التركيز على ضعف حكومته وتهم الفساد الموجهة إليه، بتحويل دفة النقاش تجاه حرب محتملة على الجبهة الشمالية مع حزب الله، أو الجنوبية في قطاع غزة.

في السياق ذاته، من المتوقع أن يلتقي نتنياهو مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في العاصمة البلجيكية بروكسل، الإثنين، بعد تبكير اللقاء لعدة أسباب، حسب مصادر حكومية إسرائيلية.

وأشار المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية رون بن يشاي، إلى أنه إذا أمر نتنياهو بشنّ عملية عسكرية في لبنان أو سوريا، بعد نشر نتائج تحقيق الشرطة في "الملف 4000"، فإنه سيُتّهم بأنه فعل ذلك من أجل صرف أنظار الرأي العامّ في إسرائيل عن تهم الفساد وتلقي الرشوة.