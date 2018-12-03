سياسة
2 دقيقة قراءة
CNN الأميركية تعتقد أن محادثات خاشقجي عبر واتساب قد تكون سبب مقتله
ترجح قناة CNN الأميركية فرضية أن تكون محادثات للصحفي جمال خاشقجي عبر تطبيق واتساب من بينها رسائل تبادلها مع الناشط السعودي المقيم في كندا عمر بن عبد العزيز، انتقد فيها ولي العهد السعودي، أحد العوامل التي دفعت إلى قتله.
CNN الأميركية تعتقد أن محادثات خاشقجي عبر واتساب قد تكون سبب مقتله
محادثات عبر تطبيق واتساب قد تكون وراء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي / AP
3 ديسمبر 2018

قالت قناة CNN الأميركية، الأحد، إن محادثات عبر تطبيق واتساب قد تكون وراء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث انتقد في بعضها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ونشرت القناة نص محادثات عبر تطبيق واتساب، بين خاشقجي والناشط السعودي عمر بن عبد العزيز المقيم في كندا.

وأشارت CNN إلى فرضية أن تكون محادثات خاشقجي مع عمر بن عبد العزيز، التي انتقد فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشدة، أحد العوامل التي دفعت إلى قتله.

وأوضحت أن خاشقجي كان على تواصل مع الناشط عمر بن عبد العزيز منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، مشيرة إلى أنها حصلت من الأخير على أكثر من 400 محادثة واتساب، تتضمن تسجيلات صوتية وصوراً ومقاطع فيديو.

وأضافت أن عبد العزيز تواصل مع خاشقجي عبر واتساب حتى أغسطس/آب 2018، ثم انتقل تواصلهما عبر واسطة أخرى بعد اكتشافه أن هاتفه يتم مراقبته.

ويقول خاشقجي في إحدى مراسلاته عن ولي العهد السعودي "يحب القوة والقمع".

وأعلنت وكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA، مؤخراً، أنها توصلت إلى أن قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من بن سلمان"، فيما شكك الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تقرير الوكالة.

وتنفي السعودية أي تورط لولي العهد السعودي في واقعة القتل، ووجهت السلطات هناك تهماً لـ18 مسؤولاً سعودياً بالتورط في عملية قتل خاشقجي.

وقدّمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي قبل أن تعود وتقول إنه قُتل وجُزّئت جثته بعد فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى السعودية، وهو ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us