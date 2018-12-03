قالت قناة CNN الأميركية، الأحد، إن محادثات عبر تطبيق واتساب قد تكون وراء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث انتقد في بعضها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ونشرت القناة نص محادثات عبر تطبيق واتساب، بين خاشقجي والناشط السعودي عمر بن عبد العزيز المقيم في كندا.

وأشارت CNN إلى فرضية أن تكون محادثات خاشقجي مع عمر بن عبد العزيز، التي انتقد فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشدة، أحد العوامل التي دفعت إلى قتله.

وأوضحت أن خاشقجي كان على تواصل مع الناشط عمر بن عبد العزيز منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، مشيرة إلى أنها حصلت من الأخير على أكثر من 400 محادثة واتساب، تتضمن تسجيلات صوتية وصوراً ومقاطع فيديو.

وأضافت أن عبد العزيز تواصل مع خاشقجي عبر واتساب حتى أغسطس/آب 2018، ثم انتقل تواصلهما عبر واسطة أخرى بعد اكتشافه أن هاتفه يتم مراقبته.

ويقول خاشقجي في إحدى مراسلاته عن ولي العهد السعودي "يحب القوة والقمع".

وأعلنت وكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA، مؤخراً، أنها توصلت إلى أن قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من بن سلمان"، فيما شكك الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تقرير الوكالة.

وتنفي السعودية أي تورط لولي العهد السعودي في واقعة القتل، ووجهت السلطات هناك تهماً لـ18 مسؤولاً سعودياً بالتورط في عملية قتل خاشقجي.

وقدّمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي قبل أن تعود وتقول إنه قُتل وجُزّئت جثته بعد فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى السعودية، وهو ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة.