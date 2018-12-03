أهم الأحداث:

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصمت ويوجه رئيس وزرائه إلى الحوار مع المحتجين. والشرطة الإسرائيلية توصي بمحاكمة نتنياهو وزوجته بتهمة الرشوة.

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يبحث فرض حالة الطوارئ

قال مصدر رئاسي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يبحث فرض حالة الطوارئ خلال اجتماع وزاري يوم الأحد، وأضاف أن الاجتماع تناول سبل تهيئة قوات الأمن لمواجهة الاحتجاجات في المستقبل في أعقاب أحداث الشغب التي اندلعت في باريس يوم السبت. [رويترز]

وضم الاجتماع، الذي ترأّسه الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه الرئاسي بباريس، رئيس الوزراء إدوار فيليب ووزير الداخلية كريستوف كاستان، ووزير البيئة فرانسوا دي روغي، المسؤول عن النقل والطاقة. [TRT عربي/الآن]

ووجّه ماكرون رئيس وزرائه إدوارد فيليب للحوار مع قادة سياسيين وممثلين عن حركة "السترات الصفراء" لوضع حد للاحتجاجات التي تشهدها البلاد. [وكالة فرانس برس]

الشرطة الإسرائيلية توصي بمحاكمة نتنياهو وزوجته بتهمة الرشوة

قالت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، إن تحقيقها توصّل إلى أدلة كافية لتوجيه اتهامات الرشوة والاحتيال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة. في المقابل أنكر نتنياهو الاتهامات، وقال إن التحقيقات "ليس لها وضع قانوني". [TRT عربي/الآن]

وتتهم السلطات نتنياهو بمنح معاملة تفضيلية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية أكثر إيجابية له ولزوجته على موقع واللا الإخباري المملوك للشركة. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات. [رويترز]

وفي حال توجيه الاتهامات إليه، سيواجه نتنياهو، الذي يتولى رئاسة الوزراء لفترة رابعة، أحد أكبر التحديات أمام مسيرته السياسية، والذي أنكر بدوره الاتهامات، مشيراً إلى أن المزاعم ليس لها أي سند قانوني وإن التحقيق لن يفضي إلى شيء في نهاية المطاف. [رويترز]